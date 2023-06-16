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“惠”之于民 上海农商银行“益”字当先提升小微企业可负担性

2023年06月16日08:31 | 来源：中国网财经
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原标题：“惠”之于民 上海农商银行“益”字当先提升小微企业可负担性

　　好金融不是只会赚钱的金融。面对小微企业“融资贵”问题，上海农商银行选择做对企业有“益”的事情。一方面积极运用并落实央行阶段性让利政策，实现对普惠小微贷款的合理让利；另一方面推出创业担保贷款，主动为小微企业主创新创业提供低息贷款。此外，充分挖掘地区政策，借力财政补贴为小微企业融资降本。

　　2022年，上海农商银行全面完成监管普惠小微“两增两控”工作要求，全行当年普惠小微贷款发放贷款加权平均利率保持连年下降。

　　政策传导——发挥央行减息作用

　　2022年11月，央行上海分行发布《关于支持金融机构对普惠小微贷款阶段性减息》有关通知，对2022年四季度存量和新发放普惠小微贷款给予定向金融支持，上海农商银行根据通知要求，通过采取直接扣减、已收后返等方式对符合要求的小微企业应减尽减，在一个季度内累计申报减息金额1.43亿，享受减息贷款本金782.51亿，惠及小微企业、小微企业主、个体工商户近2万户，切实缓解普惠小微企业经营压力。

　　上海SK石墨材料有限公司是上海农商银行多年支持的企业，已成立20多年，在石墨进出口贸易行业有稳定的上下游客群。2022年，企业应收账款回笼减缓，基于对企业的长期了解与信任，该行主动为SK石墨材料有限公司办理临时性延期还本，并给予无还本续贷授信方案，在2022年四季度维持存量授信余额的同时，向企业发放短期流动资金贷款近千万元。在央行推出支持金融机构落实普惠小微贷款阶段性减息政策之时，上海农商银行秉承着“应享尽享”的原则第一时间告知客户，为SK石墨材料有限公司减息超2.5万元。

　　产品研发——减轻创业贷款压力

　　上海农商银行自2019年起推出创业担保贷款——“启航贷”，针对创业人员提供资金支持，产品具有“贷款利率优惠、免担保费、贷后可享贴息”等优势，主动跨前一步解决小微企业“融资贵”困扰。至今，该产品已累计为近400户初创企业及创业者个人提供超11亿元信贷支持，余额规模位列本市18家创业担保贷款合作银行首位，企业最终融资成本仅2.15%。2022年末，该行入选成为本市“创业担保批次贷”试点银行，通过批次模式发放创业担保贷款，在向创业者提供价格优惠的融资产品基础上，进一步满足其紧迫的提款时间诉求。

　　今年年初，RJ环保科技公司获得了创业路上的首笔银行贷款——上海农商银行的“创业担保批次贷”。企业是一家主要从事再生资源回收、农村生活垃圾经营性服务、环保设备的研发、制作的科技型中小企业。2022年末，为了经营发展需要，急需资金支持。上海农商银行通过对企业成立年限、吸收本市户籍员工比例、经营规模、创新创业属性等因素的综合考量，主动向其匹配“创业担保贷款”。

　　在企业通过市就业促进中心初审后，恰逢该行“创业担保批次贷”推出，考虑到批次贷模式能够更好地满足小微企业“短、频、急”的融资需求，该行迅速调整申报模式，直接向其发放250万元“创业担保批次贷”，用于企业经营周转，事后向市担保中心进行备案。

　　政银联手——合力提振市场信心

　　为了更好发挥金融支持小微企业的作用，上海农商银行还探索与政府机构的深度合作，今年，上海农商银行虹口支行与市担保中心、虹口区财政局合作开展2023年虹口区“虹企贷”园区批次担保业务，对于注册在虹口区的中小微型企业，符合条件的可申报“虹企贷”批次担保并享受区财政50%贴息及90%担保费减免的补贴。

　　3月，在虹口区航运办的推荐下，虹口支行了解到区内小微企业中船船舶有融资需求，企业主要从事国内船舶管理及水上运输辅助业务，此前从未在该行有过信贷业务，属于首贷户。为了尽快满足客户需要，该行在客户取得区财政局推荐名单准入后的第二天，便顺利完成贷款资金的发放，获得客户的认可。此次顺利发放首笔50万元“虹企贷”，贷款利率为一年期LPR，待业务到期，通过贴息后贷款的实际成本不高于2%。

　　金融向善，“惠”之于民。为进一步推进普惠金融扩面增量、提质增效，结合地域经济特点、市场容量需求及小微企业金融需求，上海农商银行坚持将金融服务惠及社会各阶层和群体，通过扁平化管理、市场化运营、集约化运作、专业化风控，坚持深耕普惠小微长尾客群，持续为广大小微企业提供“可获得、可负担、可持续”的优质金融服务，践行普惠金融初心和使命。

(责编：董童、李源)
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