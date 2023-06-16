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福建：“耕海牧渔”打造“蓝色粮仓”

庞梦霞
2023年06月16日09:02 | 来源：新华社
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六月中旬，福建省连江县下宫镇的鲍鱼养殖大户正忙着联系客户，等待月底鲍鱼起水上市；宁德市霞浦县的养殖户刚刚收获、晾晒好一季海带，再放下龙须菜种养；在宁德市蕉城区，大黄鱼在深水塑胶大网箱中欢快畅游……放眼望去，福建蔚蓝大海上“夏种”“夏收”场景颇为壮观。

福建海岸线曲折，出产全国八成以上的养殖大黄鱼、超过七成的鲍鱼和约五成的海带。“靠海吃海念海经”，各色海鲜极大丰富了人们的餐桌。“蓝色粮仓”丰收的背后，离不开对水产种苗的持续攻关研究。

从高空俯瞰，宁德三都澳海面，渔排星罗棋布，这里是大型的大黄鱼养殖基地，国家级大黄鱼原种场也坐落于此。我国沿海野生大黄鱼资源曾几近枯竭，科技人员在三都澳展开大黄鱼人工繁育研究，突破了大黄鱼人工育苗和养殖技术。宁德市富发水产有限公司副总经理郑炜豪介绍，原种场年繁育大黄鱼原种子一代苗种3000万尾。

福建省连江县官坞海产开发有限公司董事长林哲龙告诉记者，该公司开发的“黄官一号”“闽优一号”等海带苗种供应国内9省，市场份额约占全国40%。

数据显示，目前福建收集绿盘鲍、河鲀、牡蛎等优势特色种质资源约7000份，建成水产苗种繁育场2300多家。

“蓝色粮仓”正从近海推向广袤的深远海。乘船从连江县苔菉镇出发，20多分钟后抵达鲍鱼深远海养殖平台“福鲍1号”。平台所处的海域水深约35米，站在庞大的钢构基座上却仍然感觉十分稳当。这座“钢铁森林”般的平台重约1000吨，年养殖45吨鲍鱼。

该平台负责人吴永寿说，深远海养殖平台将养殖拓展到水质更好、海水交换量更大的海域，在这样的环境里，鲍鱼的成活率增加10%，产量增加近两成。只需按下电动按钮，40多笼总重1500斤的鲍鱼便能乘坐“海底电梯”直升水面，一名工人一天可以照看300笼鲍鱼，节约人工约60%。

在“福鲍1号”不远处的连江县定海湾海域，碧波之上隆起三三两两的深远海养殖平台。登上大黄鱼深远海养殖平台“振渔1号”和“定海湾1号”，养殖大黄鱼在深海游动，品质接近野生大黄鱼，零售价可高出传统养殖大黄鱼约4倍。

深远海养殖平台推动“蓝色粮仓”走向深蓝的同时，也走向智慧。“振渔1号”“定海湾1号”呈横卧的橄榄状，电力翻转养殖网箱有效地破解了传统网箱附着物的“缀网”“破网”难题。“福鲍1号”养殖平台配备了水质监测系统，海水的pH值、电导率、溶氧量等数据可以实时传输至养殖户的手机，鲍鱼住上了“智能粮仓”。

截至2022年底，福建累计投建深远海养殖平台18台（套），养殖总水体超过47万立方米，深远海养殖迈出坚实步伐。

福建省海洋与渔业局有关负责人介绍，福建立足“大食物观”，大念“海经”，2022年渔业经济总产值达3625亿元、水产总产量达862万吨，水产品人均占有量和水产品出口额均居全国第一。

新华社福州6月15日电

(责编：王震、陈键)
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