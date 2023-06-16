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黑木耳开出“致富花” 特色产业为鲁西乡村振兴注入新活力

2023年06月16日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者李栋）中央一号文件指出，培育壮大县域富民产业。近年来，山东菏泽鲁西新区通过发展黑木耳种植，蹚出了一条乡村振兴新路径。

眼下，山东菏泽鲁西新区佃户屯联美合作社的黑木耳迎来丰收季。在基地里，数万枚菌棒密密麻麻地排列在一起，每条菌棒上挂满了色泽黑亮的木耳，层层叠绕。“现在，村民们正忙着对肥嫩的木耳进行采摘、分拣和晾晒。”联美食用菌合作社负责人刘海胜介绍。

今年是刘海胜种植黑木耳的第三个年头，据介绍，从去年10月份开始生产的木耳菌棒已达100万袋，5月-9月的采摘期可实现合作社总收入300万元，纯利润约100万-150万元左右。

“通过黑木耳种植产业，带动了农户在家门口就业，就地赚钱，每人每月收入可达3000余元，产业的发展带动了群众增收，让大家的获得感和幸福感日益增加。”当地乡村振兴局相关负责人表示。

(责编：王仁宏、高雷)
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