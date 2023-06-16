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盈康一生三连入榜“中国500 最具价值品牌”

2023年06月16日10:20 | 来源：中国网财经
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原标题：品牌价值稳步攀升，盈康一生三连入榜“中国500 最具价值品牌”

6月15日，由世界品牌实验室(World Brand Lab)主办的第二十届“世界品牌大会”在京举行，会上发布了2023年《中国500最具价值品牌》分析报告。海尔大健康生态品牌盈康一生作为唯一“大健康产业生态品牌”连续三年上榜，品牌价值增幅31%，连续两年实现品牌价值两位数增长。

《中国500最具价值品牌》至今已连续20年发布，成为中国品牌研究领域最具权威性、最具影响力的榜单之一，被誉为中国品牌的“奥斯卡奖”，见证了中国品牌发展的崛起与壮大。

品牌价值是衡量一个品牌未来发展潜力和市场价值的重要指标。盈康一生品牌价值稳步攀升，源于企业始终坚持以用户为核心，紧跟时代发展步伐，开拓创新，深耕生命科学、医疗器械和医疗服务三大领域，大力发展旗下海尔生物、盈康生命两家上市公司，业务规模和业务价值引领行业，打造与物联网大健康生态链共存共赢的价值体系。

在科技创新方面，不断加强自主研发核心产品和场景方案，盈康一生旗下品牌获评行业唯一“国家科技进步二等奖”“中国工业大奖”“山东省科技进步一等奖” 等，获批国家级专精特新“小巨人”企业、“国家企业技术中心”、“国家级绿色工厂”等。截止目前，盈康一生生态体系已累计获得专利数量850余项，主导或参与国家、行业、团体标准和技术规范30余项。

聚焦三大业务板块，盈康一生以生态作为切口， 用数智赋能美好生活。盈康一生打造的H2H(Hospital to Home)家康体系，通过数字化和科技创新，将实体医疗服务与互联网医院双向互通，保障患者“离院不离服务”。以成渝地区为例，四川友谊医院牵头区域内49家相关单位组成区域医联体，涵盖一级医院、养老机构、门诊部，为区域内的用户提供“最后一公里”的医疗服务。此外，盈康一生旗下海尔生物医疗吸引全球一流生态资源和用户参与共创，发布了智慧医院、智慧血液、智慧公卫、远距离航空温控等6大生态新产业成果，用数智科技驱动场景转型升级。

着力于“关注生命质量提升”的盈康一生，始终将践行社会责任作为品牌发展的重要路径之一，以科技创新推动行业健康发展,普惠全球用户。为推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，盈康一生布局了基层医疗机构公卫体检工作站、数字化常规移动体检车、家庭医生签约随访工作站等场景，大大提升了基层医疗机构服务效率。同时，积极响应国家“双碳”战略，打造绿色发展企业样板，拥有节能环保证书69项，获得行业首个医用冷藏箱节能环保认证。不仅如此，盈康一生积极推动全球公共卫生事业发展，创新研发出太阳能疫苗安全解决方案，服务于“一带一路”沿线在内的78个国家和地区，累计守护2亿+儿童安全接种，实现“阳光所到之处，健康触手可及”。

盈康一生表示，企业品牌的发展是市场和社会双向作用的结果。作为国内领先的大健康产业生态品牌，未来，盈康一生将以科技与生态夯实品牌竞争力，以社会责任塑造品牌影响力，致力于“天下人一生盈康”的愿景，推动中国大健康产业高质量发展，为健康中国持续贡献力量。

(责编：董童、李源)
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