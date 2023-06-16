原标题：百日冲刺！中国太保“杭州亚运会保险服务指挥中心”正式启用

6月15日，杭州2022年第19届亚运会进入倒计时100天，太保服务也冲剌进入“亚运时间”。6月14日，中国太保正式启用“杭州亚运会保险服务指挥中心”。

杭州亚运会保险服务指挥中心是太保服务助力亚运靠前指挥的集中阵地，将统筹协调各方资源，运用科技手段，充分发挥现场指挥作用，全面提升保险服务亚运的综合能力。

“智慧+绿色”护航亚运 近200位专人现场驻点

由中国太保自主开发的“亚运会保险服务数智指挥平台”，作为指挥中心的“智慧大脑”，可实现气象灾害预警、现场服务展示、报案咨询统计、驻点人员跟踪、承保信息汇总和理赔数据统计等六大功能，充分考虑了亚运会“规模大、场馆多、分布广”的特点，解决“现场触达难、指挥调度难、信息获取难”等问题，为赛时日常服务监控和突发事件决策提供一体化的信息基础，践行“绿色亚运”的实体模式。指挥中心下设现场服务团队及承保、理赔、法律、信息、后勤等五大专业小组，目前现场服务团队规模已近200人，为各赛事场馆及亚运村等重点场所，提供全方位驻点保险服务。

自2020年11月签约成为杭州亚运会官方合作伙伴以来，中国太保周密部署、精心组织，以“责任、智慧、温度”的太保服务，为亚运工程建设、体育产业发展、城市安全治理、赞助商产业保障等方面提供对标国际规则的保险解决方案，筑牢亚运安全屏障。

4大险类14个险种 覆盖全周期风险管理

通过对标国际先进规则的调研，中国太保量身定制了一揽子“亚运保”保险解决方案，涉及财产、财务损失、责任类和人身类4大险类共14个险种，已签发逾340亿元的财产保障，以及覆盖亚奥理事会大家庭成员、运动员、技术官员、工作人员等近11万人的人身保险。此外，还创新火炬传递、马匹、电竞比赛、网络安全等一批特色保险。

中国太保在本届亚运会中，同时担当了保险服务商和风险管理服务商双重角色，是国内首次由保险公司全面参与大型国际综合赛事风险管理，为此集团成立专业风险管理团队，提供覆盖全周期的风险管理“组合拳”，全面构建亚运会风险管理服务体系，打造了行业标杆。目前中国太保已完成56个竞赛场馆、21个独立训练场馆，杭州亚运村及5个亚运分村全部踏勘，提出整改意见382条。同时，协助场馆开展突发事件应急模拟演练，为亚运会提供直升机救援等特色服务。

(责编：董童、李源)

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