原标题：智造精耕者 | 2023智能制造高端沙龙圆满落幕

近日，在2023 NAVIGATE领航者峰会期间，由机械工业信息研究院旗下《智能制造》杂志与新华三集团联合主办的2023智能制造高端沙龙圆满落幕，新华三集团高级副总裁、行业BG总裁张力，新华三集团高级副总裁、首席数字官兼数字中国研究院院长张鹏，新华三集团副总裁、首席信息官谌平出席会议，与近百位来自制造业信息化领域的企业领导和技术专家一道参观新华三未来工厂，分享数智时代制造业智能化转型前沿经验，探讨智能制造产业发展未来前景。

数智精耕，共话智造典范企业成功经验

机械工业信息研究院党委副书记周宝东在致辞时表示，当前我国制造业正处于迈向全球价值链的中高端、提升核心竞争力的转型关键期，唯有不断通过数智精耕，加速推动制造业生产方式的深刻变革，才能促进创新链、产业链、供应链的高效协同，提高资源配置的效率，持续推进制造业高端化、智能化、绿色化进程，进而加速制造业高质量发展之路。

一直以来，新华三集团坚信智能制造是推动产业变革和高质量发展的重要支撑，数字化技术是做大做强做优中国制造的重要抓手。新华三集团高级副总裁、行业BG总裁张力指出，作为智能制造的躬身实践者，新华三充分利用信息技术和制造技术的双重基因，不断探索产业数字化革新，将数字化技术应用于自身的生产流程，打造了业内领先的智能制造示范工厂，同时积极将实践经验总结凝练，广泛服务于上万家头部企业。根据IDC报告显示，2022年新华三占制造业ICT综合市场第一位，未来更将持续精研云智原生技术，做中国制造背后坚定的支撑者，助力行业数字化变革的新征程。

新华三集团高级副总裁、首席数字官兼数字中国研究院院长张鹏向与会嘉宾分享了新华三如何驾驭数智之力，赢得时代的思考与实践。他指出，在智能时代，繁华不在脚下，而在指尖。企业数字化变革需深化内外链接，提升协同力；建设第四视角，提升管控力；建设智能外挂，提升创造力；修炼数字认知，提升自驱力；加强数字变革，提升推动力，“五力”并进，共赴智能时代潮头。

蔚来汽车全球网络高级经理陈翊佶在演讲中分享了蔚来汽车如何通过提供高性能的智能电动汽车与极致用户体验，为用户创造愉悦生活方式的心得与实践。从门店到工厂，从国内到国际，从客户端到社区，从车联车控到换电体系，蔚来汽车以数智化技术，成功打造了全球范围内第一家“用户企业”，真正做到了数字化服务业务与用户。

鞍钢集团信息产业有限公司数智院首席科学家陈百红在演讲中提到，对于鞍钢这类传统制造企业而言，数字化转型并非易事。数字鞍钢建设的原则，主要遵循十六字方针：集团统领、企业分管、标准一致、信息共享，以提升数据管理水平为重点，让数字化成为新鞍钢高质量发展的加速器。

行业务实切实推进制造业高端化、智能化、绿色化发展

当前，我国制造业还普遍存在数字化思维素养不足，发展基础参差不齐，产业支撑能力有待增强等问题。要切实改善这一现状，需要企业数字化能力的持续提升，需要不断推进信息化与工业化的深度融合，更需要制造企业信息化负责人的思想激荡与碰撞。在《智能制造》战略支持的圆桌对话环节中，新华三集团副总裁、首席信息官谌平，沈鼓集团信息数据中心主任郝玉明，浙江恒逸集团生产管理中心副总工程师彭先涛，中国联合工程有限公司信息中心主任陈晶共同围绕加速制造业高端化、智能化、绿色化发展等话题，展开交流与对话。

新华三集团副总裁、首席信息官谌平在对话中谈道，一直以来，新华三始终以行业赋能为导向，在将紫光股份智能工厂打造为业界标杆的同时，更希望将能力外溢，使能每一位用新华三产品和解决方案的龙头企业，都能够打造出世界上最先进、最智能、最绿色的工厂。

沈鼓集团信息数据中心主任郝玉明指出，标准化是离散型制造企业数字化转型的必由之路，安全性是制造业高端化发展的首要考虑因素。沈鼓集团同时作为离散型企业和高端制造业代表，务实推进数智标准化及安全性建设，深耕行业场景，以需求为导向，推进IT与OT的深度融合。

浙江恒逸集团生产管理中心副总工程师彭先涛认为，作为全球首家聚酯产能突破一千万吨的企业，恒逸集团从2016年开始推进数字化建设，逐步构建了安全、高效和绿色的供应链和物流保障体系，同时对生产过程和工艺持续优化，以提升产品研发与市场竞争力。

中国联合工程有限公司信息中心主任陈晶表示，在数字化项目实施及运营方面，针对不同项目类型，企业可以尝试数字化团队运营和业务人员主导运营两条路径，切实满足用户需求及组织内部需要。

中国制造向高端化、智能化和绿色化推进，需要产业领军企业的引领和拉动，需要技术创新和完善的产业环境，更需要精耕务实，为制造赋智慧的决心与能力。新华三躬身入局智能新时代，精研云智原生技术，深耕客户应用场景，以务实理念打造领先的数字化解决方案，通过不断进化的数字大脑加速推进数字化变革的智能化升级，做百行百业最值得信赖的合作伙伴。

(责编：董童、李源)

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