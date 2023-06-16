人民网北京6月16日电 （记者乔雪峰）“这是我们自己养的小笨鸡，无公害，经过好几小时炖制，才能有如此的美味。笨鸡营养丰富，最适合滋补身体，大家喜欢的就赶紧下单吧。”近日，在山东省临清市戴湾镇，90后宝妈主播康晶正在进行直播带货，仅仅几分钟的时间，上千只烧鸡就被一抢而空。

康晶是戴湾镇陈官营村土生土长的农村女孩。做电商之前，她为了生活四处奔波，自从有了孩子不方便外出打工，她便选择留在家乡创业。一次偶然的机会，她接触到了电商，并参加了当地政府组织的电商培训，成为一名职业带货主播。

这是我国农村电商发展的一个缩影，近年来，我国多地为了激发农村发展新动能，拓宽群众增收新渠道，紧抓“互联网+”的发展机遇，积极培育农村电商特色产业和专业人才，激发广大农村电商人才的创业热情，打造“农产品+电商”的营销模式。

近日，中国物流与采购联合会发布了2023年5月中国电商物流指数，数据为109.5点，比上月提高0.5个点，实现五连升，为2022年以来新高。其中，农村电商物流业务量大幅增长，5月份，农村电商物流业务量指数为125.1点，比上月增长4.6个点。

电商物流总业务量继续增长。5月份，电商物流总业务量指数为120.4点，比上月提高1.5个点。分地区来看，东部地区提升幅度最大，中部地区高于全国平均水平，西部和东北部地区小幅回落。

“5月，电商物流指数继续回升，供需两端均保持稳定增长。”中国物流与采购联合会相关负责人表示，从需求端来看，电商物流总业务量增速时隔7个月后再次超过20%，农村业务量增幅较上月扩大1.5倍。供给端主要指标继续向好。后期，随着“618”传统电商购物节的到来，6月电商物流总业务量指数将有望保持企稳走势。

“我们将持续采取积极措施支持电商直播带货发展，聚焦培优育强农村电商人才，为本地农产品飞向千家万户插上‘翅膀’，为推动乡村振兴添砖加瓦。”戴湾镇副镇长孙鑫说。

“现在的农产品销售方式不同以往，健全的现代物流配套服务让农产品外销更加高效、便捷。”贵州省安顺市平坝区白云镇平元村党支部书记肖正强介绍，平元村是全国农产品地理标志平坝大米的主产区之一。在龙头企业和电商的带动下，村里的大米每年销售量约10万吨，销售额可达8000万元。

近年来，平坝区在各乡镇推广建立农村电商综合服务站、电商运营服务中心、乡村物流配送网点，目前已建成线下村级服务站点141个，日益完善的乡村物流体系为群众生产生活提供更多便利。

畅通乡村物流“主动脉”，深入推进“黔货出山”。贵州将进一步加快现代乡村服务业发展，优化商贸物流网络布局，推进县域商业体系建设，完善县乡村快递物流配送体系，提升末端网络服务能力，有效推动物流服务向乡村延伸。

(责编：郭思邈、高雷)

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