棠棣村，是浙江绍兴一个以花闻名、因花致富的小山村，素有“春兰故乡”之称。如今，棠棣村里的兰花住进了数字工厂，走进了带货直播间，当地也围绕兰花特色产业推动农文旅深度融合，拉长兰花产业链，让村民的腰包越来越鼓。

棠棣村的故事，是“千万工程”实施20年来浙江乡村迭代发展特色产业的缩影。从建设乡村到经营乡村，如今浙江着力推动农业生产与乡村旅游、休闲度假、康体养生、民俗文化等深度融合；在鼓励各村升级产业、抱团发展的过程中，打造一系列农村综合改革集成建设项目、一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目，推动乡村业旺民富。

(责编：杨光宇、牛镛)

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