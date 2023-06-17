本报记者 王建宏 张文攀

【学思想 强党性 重实践 建新功】

“党校的初心是什么？”“调研工作的‘五字诀’是什么？”5月9日，在宁夏回族自治区党委理论学习中心组学习会暨学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中研讨交流会上，自治区党委书记梁言顺随机抽点17名区直部门负责同志当场作答，突出学重要思想、悟科学原理，集中交流学习成果。

主题教育开展以来，宁夏坚持学用结合、以学促干，把开展主题教育同推进经济社会发展结合起来，同做好当前各项工作贯通起来，以领跑的意识和争先的干劲，在推动高质量发展、现代化建设上迈出更大步伐。

深学细悟见行见效

5月8日，自治区党委用一整天召开贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神全面大起底、回头看专题会议，对标对表梳理细化，形成重大战略要求、先行区建设等11个方面123条任务清单，11名省级领导和五市、宁东基地负责人逐个“过筛子”汇报贯彻落实情况，并提出下一步工作的办法和举措。

主题教育启动以来，宁夏把深化“党的二十大精神大学习、大讨论、大宣传、大实践”活动和贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神情况全面大起底、回头看作为重要内容贯穿始终，着力在真学实干上下功夫，确保主题教育取得实实在在的成效。

自治区纪委监委邀请中央纪委国家监委、宁夏区委党校领导干部、专家教授、业务骨干开展专题讲座，统筹用好整块时间和碎片化时间，“分组划片”围绕学习贯彻党的创新理论，以循环往复的学思践悟，推进纪检监察工作高质量发展；自治区民政厅依托办公楼广播系统，每周一、三、五通过广播为全厅党员干部原文导读“必读篇目”……当前，宁夏各级各部门正以好的学习劲头和氛围，深学细悟“必读篇”“宁夏篇”“最新篇”，坚持不懈推动学习贯彻工作见行见效。

调查研究解决难题

最近，在宁夏自然资源厅，一份关于全区产业用地配置工作的调研报告成为推进该领域工作的重要参考。“我们在各地生产一线调研中发现，全区各市县、工业园区不同程度存在产业用地配置方式单一、工业用地出让年限与产业发展规律不匹配、个别地区‘标准地’出让推进缓慢等问题，我们及时研究政策，通过制定‘标准地’供应计划、调整‘标准地’出让时序、科学制定符合不同产业生命周期的弹性供地年限等措施，改进优化网上交易流程，推动问题解决。”该厅自然资源所有者权益处处长李浩源告诉记者。

调查研究，是运用党的创新理论研究新情况、解决新问题的重要载体。困难问题多、群众意见集中、工作打不开局面的地方，往往就是调查研究的方向和重点。

自治区省级领导开展了扩大和提振消费、贺兰山东麓生态文旅廊道建设、“四水四定”、铸牢中华民族共同体意识等一系列调研。自治区纪委监委领导先后领题开展调研17次，委机关各部门确定调研课题22个，组织党员干部开展“一竿子插到底”的随机调研、“蹲点式”调研、典型案例的解剖式调研18次。自治区党委宣传部聚焦事关宣传思想工作全局的重大问题和短板弱项，确定了6个全局性战略性调研课题和9个专题调研课题，并为区直宣传思想系统各单位和各市、县（区）党委宣传部列出了29个专题调研参考选题。

目前，根据宁夏开展主题教育调查研究的专项方案，各部门（单位）主要围绕13个方面的内容有针对性地开展调研，既涉及高质量发展、全面从严治党等全局性、根本性问题，也有“柴米油盐”、衣食住行等群众反映强烈的热点难点问题，以找准“痼疾症结”、提出“对症良方”，确保“祛病除根”。

锚定目标真抓实干

开展主题教育，宁夏不仅提升“学思想”的热度、拓展“重实践”的深度，还注重增强“建新功”的效度。

5月19日，宁夏300万吨/年CCUS示范项目在宁东能源化工基地开工建设。该项目将全球单套装置规模最大的400万吨/年煤炭间接液化项目排放的二氧化碳气体捕集后，由长庆油田进行驱油封存，在破解现代煤化工产业“高碳”之困的同时，实现原油开采绿色增产。建成后将为我国大规模开展CCUS项目建设、实现末端减碳提供可复制、可推广的市场化实践经验，有效助力“双碳”目标和绿色高质量发展。

最近，加快县域经济和城区经济高质量发展、促进村级产业高质量发展、支持石嘴山产业转型示范市高质量发展、支持吴忠能源综合示范市高质量发展等一揽子政策密集出台，“高质量发展”之笔又为建设社会主义现代化美丽新宁夏添上一抹亮色。

宁夏各级党员干部表示，将以“争先领跑”的意识抓高质量发展，以“最大政绩”的理念抓高标准党建，以推动各项事业发展的成效检验主题教育成果。

(责编：王震、陈键)

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