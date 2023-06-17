罗先刚

【院士谈科技自立自强】

在我国科技事业的发展中，战略定力起到了至关重要的作用。自新中国成立以来，深耕在光电领域的科技工作者，以国家重大需求为导向，保持战略定力，取得了一次又一次的突破。

新中国成立初期，在国家研制“两弹一星”战略决策影响下，高速光学摄影、光学材料、光电跟瞄等关键光电技术实现突破，为我国科技发展作出了重要贡献。改革开放后，在国家863计划项目支持下，空间光电科技蓬勃发展，形成了“东方红”“风云”“实践”等卫星系列，快速发展的空间光学遥感、光电通信、光学成像等技术为资源探测、无线通信、气象观测、光学侦察等提供了重要保障，有力促进了我国经济、文化、国防等事业的发展。

党的十八大以来，随着科技强国战略的实施，以“中国天眼”和“拉索”等为代表的重大光电科技设施成功构建，推动了我国相关领域的前沿研究进入国际领先水平，也为世界科技发展作出了贡献。

历史上，在一些必争的科研领域，我们也有过摇摆，留下了值得记取的教训。以光刻技术为例，早在1961年美国制造出第一台接触式光刻机之后，中科院、清华大学等单位相继开始研发光刻机。遗憾的是，随着国外产品的进入，自主研发节奏放缓，而国际同行已经依据摩尔定律向新的高地发起一轮又一轮的冲峰，奠定了西方国家在微电子领域的绝对领先优势，并成为大国对抗中对我国实施科技封锁的卡点。

在特定的历史进程中，发达国家与发展中国家有各自的利益诉求。当前，在新的时代背景下，我国面临新的挑战，既要解决“卡脖子”问题，又要谨防“牵鼻子”问题。“牵鼻子”是战略问题，“卡脖子”则往往是战术问题。面对对手的“牵鼻子”，应保持科技战略的清醒，坚定科技战略的定力，加强科技战略的研判，不盲目跟风，勇于开辟新道，进行路径创新。

条条大路通罗马。通往未来的路不仅一条，取得成功的关键在于找到新的船和桥，摆脱传统路径依赖。

先发者制人，后发者制于人。在我国领先领域，要增强战略自信，结合自身制度和技术优势，继续加强体系化布局，完善产业链和创新链，在特色赛道上抢占先机。在前沿未知领域，我们需要提前布局，未雨绸缪，抢占未来科技变革的制高点。基础研究的最大价值就是为开辟前沿新方向和“换道”提供有力支撑。为此，要用前瞻性、战略性眼光审视全局，大力加强相关领域的基础研究。

习近平总书记强调，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。在百年未有之大变局的当下，世界发展的不确定性因素较多，要有“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，保持战略定力，以只争朝夕的状态持续创新，为实现中华民族伟大复兴提供有力的科技支撑。

（作者：罗先刚，系中国工程院院士、中科院光电技术研究所所长）

(责编：王震、陈键)

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