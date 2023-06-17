何 甲

日前，杭州市余杭区余杭街道“禹上稻乡”强村管理公司成立。作为千年古城，余杭街道通过人才引入和乡村市场化运营，在新时代深耕乡村振兴实践，做深“美丽乡村”后半篇文章。

“禹上稻乡”涵盖余杭街道苕溪以北8个乡村，以土地大规模流转为抓手，走出了一条农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足的三农“稻”路。

整合各村资源后，余杭街道着眼市场化运营，在永安村引入职业经理人，负责专业化管理乡村运营公司，有效推动一二三产业融合发展。2022年，永安村接待游客达13万人次，创收200万元，集体经济收入达505万元，改变了以往乡村运营团队缺乏专业人才、村级资源难以市场化运作的局面。

除“职业经理人”外，余杭街道还创新形式招聘8名“乡村造梦师”。经过组织化培养后，这支充满活力的队伍向“禹上稻乡”所涉地区定向化输出已颇见成效的“永安模式”，带动各村同频共振。

在培养强劲的人才队伍的同时，余杭街道积极打造专业的“禹上稻乡”公司矩阵。今年，街道不仅成立了“禹上稻乡”强村管理公司，还推动具有丰富经验的永安村杭州稻香小镇农业科技有限公司和由浙江大学农业专家组建的浙江芒种乡村运营有限公司“强强联合”。3家公司“各司其职”，共同将“禹上稻乡”的成功经验进行进一步复制。芒种公司负责品牌研究、战略规划等，稻香小镇农业科技公司专注落地运营，将“愿景”变成“实景”。浙江千村运营有限公司计划通过组团式和片区化打造，实现数字化平台快速扩张，3年内实现运营1000个村，成为中国乡村运营领军品牌。

“禹上稻乡”共富品牌既是千年古城创新驱动的生动实践，也彰显余杭区深耕乡村振兴地域实践的包容和决心。未来，余杭区将继续发挥基层党组织链接资源、聚合要素、统筹力量的纽带作用，深耕乡村组团式片区化发展，践行地瓜经济理论，书写乡村市场化、专业化运营新篇章，绘就新时代乡村振兴“富美画卷”。

(责编：王震、陈键)

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