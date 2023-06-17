原标题：国寿资产IPE排名提升位列全球第31位

6月16日，国际财经媒体机构Investment & Pensions Europe（IPE）发布“2023年全球资管机构500强”榜单。中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”）以管理资产规模4.8万亿元人民币（截至2022年底）位列全球第31位，较去年排名上升了7位，并以中国资管行业头雁地位继续保持中国排名第1位的殊荣。

2022年，在全球资管行业面临业务和收入全面缩水的同时，中国资管机构逆势而上，整体表现出色，规模和排名均大幅提升。

国寿资产全球排名提前接近“十四五”战略目标（2025年进入全球前30强），是中国经济长期向好、金融行业持续稳健、资本市场高质量发展的生动体现，不仅彰显了中国资管行业的崭新面貌，也展现了中国资管机构在全球资管舞台上的竞争力，再次证明了公司提升专业性的强大综合优势，是公司党委领导全体员工团结奋斗、砥砺奋进的结果。

国寿资产是中国资管行业重要的专业化保险资管机构，全面覆盖固定收益、权益投资、另类投资等主要品种，涉足国内外多个市场。截至2023年一季度，国寿资产管理资产规模成功突破5万亿元，成为中国首家管理资产超过5万亿元大关的保险资管机构。近年来，国寿资产坚持走中国特色金融发展之路，积极服务国家经济发展大局和实体经济发展，被誉为金融市场的“稳定器”和“压舱石”。

(责编：李源、曹淼)

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