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胡衡华会见海信集团董事长贾少谦一行 重庆市政府与海信集团签署战略合作协议

2023年06月17日10:12 | 来源：重庆日报客户端
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原标题：胡衡华会见海信集团董事长贾少谦一行 市政府与海信集团签署战略合作协议

6月15日，重庆市委副书记、市长胡衡华会见了海信集团董事长、总裁贾少谦一行，并见证市政府与海信集团签署战略合作协议。

海信集团高级副总裁陈维强、副总裁朱聃，副市长江敦涛，市政府秘书长罗清泉参加。

胡衡华代表市政府欢迎贾少谦一行来渝深化合作。他说，当前，重庆正深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示要求，扎实推进成渝地区双城经济圈建设，加快建设西部陆海新通道，打造“三中心一枢纽”，以数字化引领开创现代化新重庆建设新局面。着力构建现代化产业体系，打造“33618”现代制造业集群体系，推动智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业等万亿级主导产业发展。海信集团是一家特大型电子信息产业集团，拥有很高的国际声誉和品牌影响力。希望海信集团以此次签约为契机，助力重庆构建新能源汽车热管理系统产业生态，拓展汽车电子、新型显示、精准医疗等领域合作。我们将全力做好服务保障，为企业在渝发展创造良好条件。

贾少谦感谢重庆对海信集团在渝发展的关心支持，介绍了企业在渝发展规划。他说，重庆是西部地区重要的经济中心，制造业基础雄厚，我们愿发挥企业自身优势，与重庆开展全方位合作，为重庆高质量发展贡献力量。

海信集团，市有关部门负责人参加。（记者 王翔）

(责编：曹淼、李源)
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