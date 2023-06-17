黄盛

近日，多家中央企业以国务院国资委《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》对ESG工作的相关要求为指引，纷纷发布2022年可持续发展报告，并在其中以ESG指标体系为框架，介绍自身在新时代、新发展阶段、新发展理念、新发展格局和社会责任工作的政策要求、社会责任主流标准追求、利益相关者诉求。其中，多家央企2022年可持续发展报告显示，其已经发布“碳达峰、碳中和”行动方案，并详细介绍了坚持走生态优先、绿色低碳发展道路的创新实践。

据了解，早在2022年国务院国资委在统筹提高央企控股上市公司质量工作时，要求推动更多央企控股上市公司披露ESG专项报告（包括社会责任报告、可持续发展报告），力争到2023年相关专项报告披露“全覆盖”。在此背景下，央企上市公司成为了ESG领域的“排头兵”。

此外，来自《中央企业上市公司环境、社会及治理（ESG）蓝皮书（2022）》中的数据显示，中央企业上市公司ESG信披发挥了表率作用。70.4%的央企上市公司发布了独立的ESG报告（包括社会责任报告、可持续发展报告），比全国平均水平高出41个百分点，29家中央企业实现旗下控股上市公司报告发布“全覆盖”。

就中国移动而言，其2022年可持续发展报告显示，中国移动已经制定了碳达峰行动方案，持续开展“中国移动碳达峰碳中和行动计划”，稳步降低传统用能，2022全年节电64.3亿度。同时，中国移动还积极打造绿色供应链，设备采购设置节能技术测评比例超过90%；充分发挥信息化技术降碳杠杆作用，推动煤炭、钢铁等传统行业转型升级，推广线上会议、办公、医疗、信息消费等应用，助力城市绿色智慧发展和居民绿色生活；广泛支持生态环境数据的采集、监测、挖掘与分析，提高政府的环境监测能力；积极参与长江“十年禁渔”等生态保护项目，助力提高生态系统的稳定性、持续性。

国资委产权局副局长赵亮也在近日表示，央企控股上市公司要发挥产业“排头兵”和创新“领跑者”重要作用，把强化ESG管理作为加快实现高质量发展、推动中国特色估值体系加快落地和推进中国式现代化的重要实践，力争走在前列、作出表率。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经