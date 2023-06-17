张伯礼：提升中药材品质 助推中医药走向世界
2023年06月17日11:36 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者孙博洋）6月15日，第三届中医药国际化发展论坛在河北安国举行。论坛上，中国工程院院士张伯礼表示，当前，中医药发展面临着天时地利人和的大好时机，国家对中医药发展重视程度之高，支持力度之大前所未有。
他表示，俗话说“药材好，药才好”，要把中医药推向世界，中药材是基础，这就需要从重视中药材的量向重视质来转变，要不断提升中药材的品质，才能为中医药走向世界提供保证。
张伯礼介绍，为提升中药材质量，国家中药材标准化与质量评估创新联盟于2021年在南京溧水成立，联盟提出了优质药材“三无一全”的概念，即无硫磺加工、无黄曲霉毒素超标、无公害，全过程质量可溯源的标准。
他还介绍，近年来，我国中药材的抽检合格率连年提升，从十年前的64%提升到今年的98%，为全行业的发展起到了示范作用，为中药走向世界奠定了坚实的基础。
(责编：王震、高雷)
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