人民网北京6月18日电 （王绍绍）据自然资源部地质勘查管理司消息，经气象部门预测，6月17日至20日，长江中下游地区进入最强降雨时段，大部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，此次强降雨集中且叠加度高，旱涝急转风险高。

自然资源部地质灾害技术指导中心研判，安徽、江西、湖北、湖南、广西、重庆、贵州等省(区、市)在此期间发生地质灾害的风险较高，根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》(自然资办函[2020〕1723号)，自然资源部决定于2023年6月17日18时对上述地区启动地质灾害防御IV级响应。云南、西藏两(省、区)仍维持IV级响应。

自然资源部要求，上述省份自然资源主管部门增强风险意识、强化底线思维，高度重视降雨过程防范应对，切实做好巡查排查、监测预警、会商研判、临灾避险、防御力量预置和值班值守、信息报送等工作。

自然资源部相关负责人表示，中国地质调查局、自然资源部地质灾害技术指导中心要加强组织协调、趋势分析、会商研判和专家调度，并立即组织上述省份的驻守和机动专家直达基层协助开展技术支撑工作。

(责编：李楠桦、高雷)

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