人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

自然资源部启动地质灾害防御Ⅳ级响应

2023年06月18日08:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月18日电 （王绍绍）据自然资源部地质勘查管理司消息，经气象部门预测，6月17日至20日，长江中下游地区进入最强降雨时段，大部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，此次强降雨集中且叠加度高，旱涝急转风险高。

自然资源部地质灾害技术指导中心研判，安徽、江西、湖北、湖南、广西、重庆、贵州等省(区、市)在此期间发生地质灾害的风险较高，根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》(自然资办函[2020〕1723号)，自然资源部决定于2023年6月17日18时对上述地区启动地质灾害防御IV级响应。云南、西藏两(省、区)仍维持IV级响应。

自然资源部要求，上述省份自然资源主管部门增强风险意识、强化底线思维，高度重视降雨过程防范应对，切实做好巡查排查、监测预警、会商研判、临灾避险、防御力量预置和值班值守、信息报送等工作。

自然资源部相关负责人表示，中国地质调查局、自然资源部地质灾害技术指导中心要加强组织协调、趋势分析、会商研判和专家调度，并立即组织上述省份的驻守和机动专家直达基层协助开展技术支撑工作。

(责编：李楠桦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路建设再升级 助力区域经济“弯道超车”
　　交通强国，铁路先行。近几年，作为中国式发展样本的铁路建设实现了突飞猛进的发展，这是中国经济发生日新月异变化之下的一个缩影。…
升级发布暴雨黄色预警 中国气象局启动暴雨三级应急响应
　　人民网北京6月17日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，经综合研判和应急会商，中国气象局于17日上午10时30分启动暴雨三级应急响应。 中央气象台6月17日10时发布暴雨黄色预警： 预计，6月17日14时至18日14时，河南南部、苏皖大部、上海北部、湖北、湖南北部、江西北部、重庆、贵州北部，以及广西北部、广东中南部、云南西部、西藏东南部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖北东部和西南部、湖南西北部、重庆东南部、河南南部等地部分地区有大暴雨（100至200毫米）。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部