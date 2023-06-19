长江中下游等地进入强降雨集中期 中国气象局部署防汛工作
2023年06月19日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京6月19日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，当前，长江中下游地区等地进入强降雨集中期。6月18日，在全国天气会商后，中国气象局召开视频会议，针对近期复杂天气形势，进一步部署当前防汛抗旱防高温工作。
据悉，中国气象局已于6月17日启动暴雨三级应急响应并组织专题天气会商，中国气象局党组书记、局长陈振林表示，当前我国正值主汛期，气象灾害多发，气象部门要进一步强化思想认识，主动担当作为，完善流程机制，加强部门联动，做好决策服务和公共服务。
会议指出，今年入汛以来，全国气象部门切实抓好防汛抗旱工作，积极开展暴雨、强对流等高影响天气监测预报预警工作，加强向各级党委、政府的决策服务工作，强化部门联动、公众服务，汛期气象服务工作总体平稳有序有效。
针对进一步做好汛期气象服务工作，会议强调，细节决定服务成效，并提出三点要求：
一要充分发挥部门垂管优势，面对复杂天气形势，强化国省市县四级气象部门联动，健全主动、互动、联动工作机制，提升监测精密、预报精准、服务精细能力，以实际行动践行主题教育总要求。
二要优化决策服务细节，进一步把握灾害性天气影响的关键地区、关键时段、关键点位、关键承灾体等，全面提升气象灾害风险定量化预评估水平，为决策服务提供有力支撑，筑牢气象防灾减灾第一道防线。
三要强化国省联动，国家级业务单位加强指导，各省（自治区、直辖市）气象局压实主体责任，主动担当作为，有效形成合力，全力以赴做好今年汛期气象服务保障工作。
(责编：杨曦、吕骞)
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