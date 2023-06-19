人民网北京6月19日电 （记者李楠桦）据中央气象台消息，中央气象台今日06时发布暴雨蓝色预警。

中央气象台预计，6月19日08时至20日08时，江苏中东部、上海、浙江北部和西南部、安徽南部、江西北部、湖南西部和北部、贵州中南部和东部、广西北部、云南东部、四川南部以及内蒙古东部、青海南部等地部分地区有大到暴雨，其中，江苏东南部、贵州西南部、云南东部、广西北部等地部分地区有大暴雨（100-140毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；

2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；

3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

(责编：李楠桦、吕骞)

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