人民网北京6月19日电 据中央气象台消息，6月16日以来，我国长江中下游地区进入强降雨集中期，江苏、上海、安徽、湖北、湖南及重庆、贵州等地部分地区累计降雨量超过100毫米，江苏镇江，贵州安顺，广西防城港，广东茂名、阳江和江门等局地降雨量达到250-349毫米。

昨日，南方降雨势头仍然凶猛，长江中下游及贵州、云南、广东、海南岛等10余省（区、市）均有暴雨现身，贵州安顺、云南曲靖局地特大暴雨（250-312毫米）；其中贵州安顺乐平镇最大1小时降雨量达到109毫米，出现在18日20时至21时。

预计未来一周，强降雨和高温仍是我国天气的两大主角。江汉东部、江淮、江南、华南西部及四川西南部和西藏东南部等地部分地区降雨量较常年同期偏多5成至1倍，苏皖南部、浙江西部、江西中北部、湖南、广西中北部、贵州南部等地暴雨落区重叠、持续时间长，致灾风险将进一步增大；21日起，华北、黄淮等地高温天气将再度发展，部分地区日最高气温可达37℃以上。

预计，19日白天到夜间，江苏东南部、上海、江西北部、湖南中部、贵州南部、云南东部、广西北部等地部分地区有大到暴雨，江苏东南部、贵州西南部、云南东部、广西北部等局地有大暴雨（100-140毫米）。建议上述地区公众密切关注当地气象部门发布的气象信息，加强防范城市内涝、局地山洪和地质灾害等，出行尽量避开强降雨时段，远离灾害易发区。

另外，今明两天，华北、东北地区有一次明显降雨天气，大部地区以小到中雨为主，内蒙古东部、吉林东部等地有大雨。21日起，上述地区天气逐渐转晴，华北、黄淮及内蒙古等地将迎来新一轮区域性高温天气过程。

(责编：李楠桦、吕骞)

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