市场监管总局部署开展优化平台协议规则专项行动
2023年06月19日10:06 | 来源：人民网
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人民网北京6月19日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局部署开展为期5个月的优化平台协议规则专项行动（以下简称专项行动），督促平台企业严格落实法律法规规定，发挥示范引领作用，进一步优化平台协议规则，切实保障消费者、平台内经营者和平台企业合法权益，推动平台经济高质量发展。
专项行动统筹发展与安全，聚焦平台协议规则中存在的突出问题，形成“一查、二补、三评、四改”工作机制。以经营规模较大、与消费者日常生活密切相关的平台企业为重点，督促指导平台企业对自身协议规则进行全面自查。针对部分平台协议规则关键条款缺失的现象，围绕平台内经营者权益保护、消费者权益保护等重点方面，指导平台企业补充完善协议规则。充分发挥各地合同监管专家评审委员会作用，组织业务骨干及法律专家，对平台协议规则进行集中评审，制作问题清单，及时反馈平台企业。推动平台企业结合问题清单，对协议规则进行修改优化，切实保护消费者、平台内经营者等各方合法权益。
专项行动分为动员部署、平台自查、属地指导整改、总局评估四个阶段。在行动过程中充分尊重市场规律，加强系统协同，注重发挥平台企业的主动性和积极性，积极宣传平台企业优化协议规则的好做法，推动多方参与、上下联动。通过开展专项行动，激发平台企业活力，培育平台经济发展新动能，促进平台经济规范健康发展。
(责编：杨曦、吕骞)
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