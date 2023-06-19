国家林草局与北航签署全面战略合作框架协议
2023年06月19日10:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月19日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，6月16日，国家林业和草原局与北京航空航天大学签署全面战略合作框架协议。双方将深入实施创新驱动发展战略，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，强化科技信息成果在林草行业转化落地应用，不断推动林草事业高质量发展。
根据协议，双方将围绕国家重大战略需求和科技前沿，按照“开放联合、优势互补、协同创新、合作共赢”的原则，依托各自优势和资源，在林草重大科技创新、林草创新条件平台建设、科技成果转化应用、人才交流合作等方面进行全面战略合作。
双方将以此次签约为契机，积极拓展合作空间和领域，聚焦林草资源智慧化监测、以国家公园为主体的自然保护地“天空地”一体化监测体系建设、珍稀濒危野生动植物监测、智慧林草火灾和有害生物防治监测预警体系构建、林草生态网络感知系统建设、林草装备与信息化研发等方面，开展长期科研合作，共同打造更具规模、更优品牌、更大效应的局校合作新模式，为人与自然和谐共生的现代化贡献力量。
(责编：杨曦、吕骞)
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