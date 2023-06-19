原标题：聚集产业链“智囊”！北京甲醇能源峰会共话绿色发展新路径

6月15日至16日，以“可再生能源”为主题的北京甲醇能源峰会（以下简称“峰会”）在北京首钢园举办。

峰会设置了主旨演讲、院士专家论坛、船舶动力、创新技术演讲四个单元，深入探讨了甲醇能源建设、甲醇燃料应用前景及发展甲醇经济的必要性。

峰会期间，来自国内外学术界、产业界的嘉宾分享了前沿观点、领先技术以及最新产品，为与会观众带来了一场有关可再生能源利用的思想盛宴。

搭建多边交流平台 共话绿色发展未来

“缺油、少气、富煤”是我国的能源国情。作为世界第二大石油消费国和最大石油进口国，如何推动能源结构多元化发展，保障能源安全，并推进“双碳”目标达成，已经成为我国亟需解决的课题。

在此背景下，本届峰会在积蓄2014、2015年工作会议、2016-2018年三年技术交流研讨会议、2019年甲醇汽车和甲醇燃料应用国际大会成功举办的基础上，汇聚全球可再生能源领域里的机构和专家学者，聚焦发展甲醇经济的共同话题，探索可替代清洁燃料的新发展之路。

据介绍，本届峰会创新了以往大会的组织模式，特别邀请中国科学院院士李灿、全球甲醇行业协会首席执行官Greg Dolan、中国民间商会副会长/吉利控股集团董事长李书福担纲大会主席。

同时，峰会特聘请原机械工业部部长何光远、中国工程院院士/清华大学原副校长倪维斗、美国南加州大学教授G. K. Surya Prakash为大会荣誉顾问。特邀请国际知名的能源智库和研究机构以伙伴单位名义给予支持。

峰会以多边、开放、对话、合作、服务、融合为会议机制，旨在办成在可再生能源领域具有国际品牌内涵，并能实现平等对话的国际峰会。

此外，峰会主会场将永久定位北京，志在搭建起共同研讨能源领域前瞻趋势、能源与社会安全、能源与环境治理、能源与降碳减碳、能源与经济发展等多边对话平台。

产业链“智囊团”齐聚 前沿观点激烈碰撞

作为聚焦能源转型和产业升级，推动甲醇能源产业建设，促进甲醇经济产业发展的大会，峰会现场“干货满满”，与会嘉宾均带来了各自领域的前沿信息与最新成果。

中国科学院副院长张涛以《各种能源有机融合 共同担当减碳重任》为题，发表视频演讲。他表示，绿色甲醇能量密度高，是理想的液体能源储运方式。利用可再生能源发电制取绿氢，再和CO 2 结合生成方便储运的绿色甲醇，是通向零碳排放的重要路径。

中国科学院院士李灿在《液态太阳燃料-绿色甲醇》报告中指出，世界能源危机和气候危机正推进新能源产业快速发展，推广使用绿色甲醇是实现交通领域“碳中和”切实可行的路径。

据介绍，绿色甲醇涵盖生物质甲醇、e-甲醇、液态阳光甲醇。其中，液态阳光甲醇是利用光伏、风电、水电等清洁能源耦合CO 2 制取。每生产1吨甲醇可转化CO 2 1.375吨。若使用液态阳光甲醇替代汽/柴油，可减排十亿吨级CO 2 ，并有助于缓解能源安全问题。

李灿补充道，在交通领域使用以液态阳光甲醇为代表的绿色甲醇驱动车辆，可实现CO 2 的“近零”排放，在“双碳”目标的背景下，以绿色甲醇为燃料的车辆有望逐步取代燃油车。

事实上，经过多年的发展，中国甲醇汽车产业已经从政策许可、行政管理许可、标准法规许可、车辆公告许可、市场准入许可和市场监管许可层面，构建起了推广甲醇汽车的绿色通道，甲醇汽车市场化推广应用已经克服了最大的难题。

南方科技大学创新创业学院院长、澳大利亚国家工程院外籍院士刘科在《低成本绿色甲醇技术路径 助力碳中和》报告中指出，绿色甲醇是绿氢最好的储运载体之一，基于可再生能源的绿色甲醇技术，可实现绿氢最好的安全储运，可为加氢站及燃料电池车提供更为安全、加注便捷的氢源，是交通领域最低成本实现“碳中和”的路径。

中国民间商会副会长、吉利控股集团董事长李书福以《能源转型与产业升级促进甲醇经济发展》为题，针对能源安全和“碳中和”问题，提出了清晰的观点，并就能源开发和利用给出建议，呼吁全社会共同关注绿色甲醇产业建设，推动甲醇经济产业发展。

李书福强调，商用车是交通领域CO 2 排放的“大户”，甲醇作为全球公认的清洁能源，是氢气的最佳载体，绿色甲醇汽车和氢燃料汽车一样，都是“终极”新能源汽车，是落实“双碳”目标的最佳选择和有效途径。李书福表示：“发展绿色甲醇对于我们国家而言，既能解决能源安全问题，又能实现碳中和目标；对中国能源企业而言，是转型升级、高质量发展的重大历史机遇，尤其是中小能源企业有着无限商机。”

中国社会科学院全球能源安全智库论坛秘书长刘强以《“双碳”目标下甲醇经济的挑战与机遇”》为题发表主题演讲。在他看来，甲醇能源具备液体燃料路线与现有基于传统能源的基础设施网络的低成本兼容；甲醇燃料电池路线为可再生能源、分布式利用模式提供了最大容积能量密度两大优势。在“双碳”目标下，发展甲醇能源直接与国家能源安全挂钩。

此外，峰会现场，全球甲醇行业协会首席执行官Greg Dolan和可持续交通解决方案总裁Frank Menchaca分别通过视频发表致辞。美国南加州大学教授Surya Prakash以《全球甲醇经济发展趋势》为题；澳大利亚Gane能源有限公司总裁Paul Cooper以《甲醇燃料重型发动机》为题发表视频演讲，着眼全球分享了甲醇经济的未来发展趋势。

在船舶动力单元，交通部水运科学研究院船舶运输技术研究中心主任李坤以《中国船舶甲醇燃料应用》为题发表主题演讲；中国船级社武汉规范研究所高级工程师雷伟作了题为《船舶应用甲醇燃料技术规范》的主旨报告；天津大学教授姚春德以《柴油甲醇二元燃烧技术在中高速船舶发动机上应用》为题进行了甲醇应用的技术分享。

同时，马士基集团中国脱碳业务总监Karim Fahssis分享了题为《马士基脱碳进程及未来燃料研究》的报告；瓦锡兰中国总经理/技术销售周继红则以《甲醇燃料中速机》为题进行了分享；德国MAN公司低速市场负责人严桂旺做《MAN B&W 甲醇燃料低速机》的报告。与会的专家学者及企业代表深入探讨了甲醇能源在船舶领域应用的现状及未来趋势，为甲醇能源作为船舶替代燃料的未来发展指明了方向。

在创新技术演讲单元，远程新能源商用车集团星瀚工程院副院长苏茂辉作《醇氢燃料-商用车能源转型的选择与路径》的主旨报告；江苏常州绿创科技有限公司总经理李红霆以《甲醇燃料动力单元模块化增程技术应用》为题做主旨报告。

广东能创科技有限公司总经理高继明、天津清研储能科技有限公司董事长刘中、远程新能源商用车集团首席科学家、醇氢科技总经理刘汉如带来《甲醇在线制氢技术及应用》、《“超能电容”动力以及电力储能系统》、《绿色甲醇循环经济产业化实践》的主旨演讲，从企业创新方面，展示了甲醇能源应用的成果和前景。

甲醇经济生态链已初具雏形

2022年，中国甲醇产能10041万吨，甲醇产量8022万吨，进口量1219.2万吨，产能、产量、销量、进口量均排名世界第一。坚持立足我国资源禀赋、国情实际，切实发挥煤炭的兜底保障作用，充分利用煤基甲醇燃料，有利于保障我国能源安全，并能助推“碳达峰、碳中和”目标的实现进程。

另外，甲醇是发展氢能的关键一环。甲醇是含氢量最高的一种液态燃料，常温常压下为液态，储存、运输便利，是最佳的储氢载体。将氢合成甲醇再加以利用，解决了氢气高成本存储运的难题，并且安全性好，所以甲醇是发展氢能必不可少的关键环节。

甲醇也是最好的储氢载体，从本质上讲，甲醇汽车就是氢能汽车。绿色甲醇-液氢燃料-醇氢动力的技术路线，实质上就是另一种动力电池的技术路线，也是当前氢燃料可以不依赖补贴实现真正商业化应用的切实可行路线，这一技术路线必将成为中国商用车行业可以弥补传统纯电动技术路线不足的另一条新能源技术路线。

本届北京甲醇能源峰会现场，吉利控股旗下远程新能源商用车集团带来了远程星瀚G超醇电混重卡、远程星瀚G醇氢电一体重卡，展示了最前沿的甲醇技术应用和最新科研成果，吸引了众多业内人士的关注和参观。

实际上，以甲醇燃料和甲醇汽车为中心，可构建甲醇汽车、零部件、原料甲醇、运输、调配、终端加注等完整产业链，可形成规模化甲醇经济生态链，甲醇汽车的推广应用将产生巨大的经济效益和社会效益。

本次峰会的举办也让各界看到了“甲醇经济生态链”的初步雏形，对于总结中国甲醇汽车和甲醇燃料推广应用的发展历程，引导世界各国因地制宜发展可再生能源制备和应用，共同致力于生态环境治理，为可再生能源与经济协同发展提供了有益借鉴。

(责编：董童、李源)

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