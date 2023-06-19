6月16日，由安徽省发展改革委员会主办的新兴产业融资对接会在交通银行安徽省分行举行。

安徽省发改委党组成员、副主任徐志介绍，按照安徽省委、省政府决策部署，省发展改革委综合运用各类政策工具，加强与各金融机构对接合作，通过实施制造业融资贴息专项、组建相关新兴产业基金、联合制定专项融资方案等方法措施形成支持新兴产业发展的合力。本次会议旨在推动新兴产业企业与金融机构精准对接，帮助企业解决资金难题，助力十大新兴产业高质量发展，促进经济平稳较快增长的具体行动。对本次融资对接成功的项目，省发展改革委将在综合运用融资贴息、专项政策给予资金支持的基础上，进一步向相关基金管理机构推介，以市场化方式支持。

交通银行安徽省分行党委书记、行长陈俊在致辞中表示，近年来，安徽新兴产业体量快速壮大、优势企业快速壮大、产业集群快速壮大，“龙头企业－产业链－产业集群”发展模式已“初成气候”，安徽正成为产业、资本多方竞相投入的“高地”。交行安徽省分行始终坚持将“总部驻沪”优势转化为“平台优势、政策资源倾斜优势、直接营销和就近指导优势”，紧跟安徽“用市场逻辑谋事、资本力量做事”导向，聚焦新兴产业聚集地建设，在资金、服务、产品等方面积极作为。

据了解，本次会议以“创新金融服务 赋能产业发展”为主题，安徽省各市发展改革委、地方投资平台及相关基金、银行、企业负责同志参加会议。会上，安徽省“三重一创”产业发展二期基金及新一代信息技术等3只产业主题基金管理机构集中签约，14家银行机构介绍或集中展示了相关金融产品，相关母基金和重点项目单位作了路演推介。部分企业与金融机构现场对接洽谈，达成了合作意向。（胡雨松）

(责编：董童、李源)

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