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“618”期间，重庆海关验放跨境电商货值预计超5亿元

2023年06月19日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京6月19日电 （记者王震）据海关总署消息，一年一度的跨境电商“618”大促已成为消费的盛会、潮流的风向标。重庆海关通过智慧监管赋能，优化便民利企举措，保障大促顺利开展，全方位促进跨境电商新业态高质量发展。

据统计，5月31日晚8时到6月17日24时，该关共验放跨境电商进口清单201.42万票，货值4.49亿元，同比分别增长8.32%和9.95%。预计整个“618”大促期间，跨境电商清单总数将突破250万票，货值超5亿元。

数据显示，今年1—5月，重庆海关验放跨境电商网购保税进口清单数同比增长7.54%，货值同比增长11.92%。同时，重庆跨境电商出口企业也增加至118家，同比增长2.6倍，促进重庆传统优势产业走出去。

(责编：王震、吕骞)
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