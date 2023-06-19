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报告显示：科技创新、人力资源等因素是我国经济发展潜力所在

2023年06月19日19:56 | 来源：人民网
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人民网北京6月19日电 （记者杜燕飞）在日前举行的第45届清华大学中国与世界经济论坛上，清华大学中国经济思想与实践研究院发布的《2023下半年中国经济发展报告》（以下简称《报告》）显示，我国经济具有较高增长潜力，国民高储蓄率、科技创新能力、人力资源总量等因素是我国经济发展的未来潜力所在。

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵表示，截至2022年底，我国住户居民存款总额达到120.3万亿元，具有进一步扩大投资、释放经济增长活力的潜力；科技创新能力持续提高，2020年全国普通高校本专科、研究生毕业生总数870万人，其中理工大类毕业生占比41.1%。《专利合作条约》提交的国际专利申请量迅速上升，占全球申请总量比重从1995年的0.3%增长至2022年的25.2%，并于2019年起连续四年居世界第一。

“人力资源提升也可以激发我国经济长期增长潜力。”李稻葵说，据测算，若以2020年为基年，将人力资源总量折算成人口当量，则相较于2020年的14.2亿人，2050年我国的人力资源总量将增加约15.4%。

《报告》显示，当前需要消费、地产、地方债、民营经济、外资多箭齐发稳经济。建议重振消费增长，构建消费推动经济增长的新机制，探索在支付环节补贴消费者；对于当前及未来的新增债务，探索建立新的举债机制；在房地产市场要稳预期、稳信心，减少对真实需求的限制，增加对房企合理融资的支持；进一步提振外需，简化外商来华签证流程，缩短外资负面清单，加快推动RCEP政策红利落地。

(责编：郭思邈、吕骞)
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