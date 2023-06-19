人民网北京6月19日电 （记者杜燕飞）当前在“双碳”目标下，风电、太阳能发电等各类新能源建设项目加速推进，新型电力系统的建设稳步推进，诸多新要素的加入使电力系统复杂性成倍增长，给电力系统的安全稳定运行带来挑战。

在日前召开第三届电力安全技术和管理论坛上，与会嘉宾围绕“新型电力系统的安全技术和管理”这一主题，探讨如何应对新时期电力安全风险与挑战，保障新型电力系统安全建设与可靠运行。

国家能源局副局长余兵表示，近年来电力行业坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，构筑了以“三道防线”为核心的大电网安全综合防御体系，保持了电力系统长期安全稳定运行；全力以赴保安全、保民生、保重点供电，为经济高质量发展提供了安全可靠的电力供应保障。

余兵说，电力安全工作要在做到“六个坚持”、把握“六个统筹”的基础上，构建电力安全新格局，助力新型电力系统建设，着力抓好思想理念、安全技术、安全管理、治理体系、应急能力、工作作风六方面任务，即“六个抓”。

“当前，各地陆续进入电力迎峰度夏和防汛抗旱关键时期，保障电力系统安全稳定运行和电力可靠供应责任重大，要坚决扛牢压实电力安全保供责任、扎实开展电力安全生产重大事故隐患专项排查整治行动、认真做好电力行业防汛抗旱工作、深入开展‘安全生产月’各项活动，以实际行动展示电力行业的政治担当和责任担当。” 余兵说。

应急管理部安全协调司二级巡视员夏君丽表示，要加强对新型电力系统等新情况新问题的研究，把科技创新作为推动我国电力发展的重要支撑，提升电力安全的实时监测、智慧感知、超前预警、联动处置、系统评估等能力，推动安全生产风险防控从静态到动态，从事后到事前，从单点到全局转变。推进重大事故隐患专项排查整治，进一步强化企业安全生产主体责任落实，强化电力安全宣传教育和文化建设，扎实开展全国安全生产月活动。

“要坚持系统观念，加强电力系统整体规划引领，围绕交流网架和跨区直流输电，电源和电网，新能源和传统能源，系统平衡调节能力和稳定支撑能力等问题，系统性研究解决未来电网格局、新能源承载能力、系统调节能力等关键问题。”国家电网有限公司副总经理陈国平说。

中国南方电网有限责任公司总工程师汪际峰表示，构建新型电力系统,低碳、安全和经济性三要素要平衡发展。风电、光伏发电受地域和气象条件的影响大，存在较大波动性，其高比例接入对新型电力系统稳定运行带来挑战。要坚持问题导向，先立后破，守正创新，坚持本质安全，结合新型电力系统特征丰富电力安全管理办法，确保源网荷储互动的新型电力系统安全运行。

构建新型电力系统对电力企业提出了新要求，中国华电集团有限公司副总经理苟伟表示，随着大规模新能源项目陆续建成投运，设备量大、场站分散、条件艰苦、人员紧缺的矛盾日益凸显，构建适应新能源快速发展的安全管理体系迫在眉睫。华电集团确立了“远程集控、分级诊断、片区维护、专业检修”的新能源生产管理模式，推动生产技术管理向“现场车间化、业务中心化、资源共享化”转变，实现了新能源场站“无人值守”。

“安全问题影响大、涉及面广，因此供应保障、平衡调节、稳定运行、主体培育均关系到整体安全性，应被纳入新型电力系统“大安全”理念的覆盖范畴。”国家能源投资集团有限公司安全总监江建武表示。

(责编：郭思邈、吕骞)

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