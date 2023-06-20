第二轮中央生态环保督察移交问题追责问责全面完成
2023年06月20日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：第二轮中央生态环保督察移交问题追责问责全面完成
记者从中央生态环境保护督察办公室获悉，19日，第二轮第六批督察的河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆5省（区）和新疆生产建设兵团督察移交问题的追责问责情况已通过“一台一报一网”（“一台”即省级电视台、“一报”即省级党报、“一网”即省级人民政府网站）对外公开。至此，第二轮督察的31个省（区、市）、新疆生产建设兵团和6家中央企业全部完成督察移交问题追责问责工作，并已全部对外公开。
经党中央、国务院批准，2020年5月至2022年6月，第二轮中央生态环境保护督察组分六批完成对31个省（区、市）及新疆生产建设兵团和中国五矿集团、中国化工集团、中国建材集团、中国铝业集团、中国黄金集团、中国有色集团6家中央企业的督察反馈，同步移交158个责任追究问题。
经汇总分析，31省（区、市）和新疆生产建设兵团对督察移交的135个责任追究问题共追责问责3035人，含厅级干部371人（其中正厅级干部93人）、处级干部1244人（其中正处级干部594人）；给予党纪政务处分1509人（涉及厅级干部108人、处级干部576人），诫勉782人（涉及厅级干部108人、处级干部377人），其他处理744人。国务院国资委和6家中央企业对督察移交的23个责任追究问题共追责问责336人。其中，给予党纪政务处分183人，诫勉63人，其他处理90人。
中央生态环境保护督察办公室相关负责人表示，总体看，第二轮督察移交问题追责问责注重追究领导干部的主体责任、监督责任和领导责任，这为落实生态环境保护党政同责和一岗双责、推动督察整改工作发挥了积极作用。
(责编：杨曦、陈键)
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