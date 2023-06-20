人民网北京6月20日电 据中央气象台消息，昨日江苏、上海、云南、贵州、广西等地出现强降雨。未来三天，南方地区将有大范围较强降水过程，中央气象台继续发布暴雨蓝色预警，21日起，华北黄淮等地高温将再度发展。预计未来三天，浙江、湖北、安徽、江西、湖南、云南、贵州、广西、西藏等地部分地区有暴雨灾害中高风险，局地可能发生山洪、地质灾害和城乡积涝；甘肃、河北、北京、河南及新疆等地部分地区有高温灾害中低风险。

南方地区有大范围强降水过程

20日至22日，云贵高原、江南中北部和西部、华南西部等地有大范围较强降雨过程，部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。内蒙古东部、吉林东部、黑龙江东部和北部等地部分地区有中到大雨，并伴有雷暴大风等强对流天气。

中央气象台6月20日06时继续发布暴雨蓝色预警：6月20日08时至21日08时，云南东北部、贵州西部和南部、广西西北部、湖南中部、江西北部、浙江中西部、福建西北部以及吉林东部、四川东南部、西藏东南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广西西北部、江西东北部、浙江西部等地局地有大暴雨（100-150毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

23-25日，南方地区仍将持续出现强降水过程，浙江、福建西北部、江西、湖南中南部、广西、广东北部、安徽南部、江苏南部、云南东部和西北部等地有大到暴雨，局地有大暴雨；上述部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。

华北黄淮等地将有高温

21日起，华北黄淮等地高温将再度发展，京津冀地区、山东中西部、河南北部和东部及内蒙古西部、新疆东部和南疆盆地等地将有35-37℃以上的高温天气，局地高温超过39℃。

(责编：李楠桦、吕骞)

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