南方地区有大范围强降水过程 华北黄淮等地将有高温
2023年06月20日08:34 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月20日电 据中央气象台消息，昨日江苏、上海、云南、贵州、广西等地出现强降雨。未来三天，南方地区将有大范围较强降水过程，中央气象台继续发布暴雨蓝色预警，21日起，华北黄淮等地高温将再度发展。预计未来三天，浙江、湖北、安徽、江西、湖南、云南、贵州、广西、西藏等地部分地区有暴雨灾害中高风险，局地可能发生山洪、地质灾害和城乡积涝；甘肃、河北、北京、河南及新疆等地部分地区有高温灾害中低风险。
南方地区有大范围强降水过程
20日至22日，云贵高原、江南中北部和西部、华南西部等地有大范围较强降雨过程，部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。内蒙古东部、吉林东部、黑龙江东部和北部等地部分地区有中到大雨，并伴有雷暴大风等强对流天气。
中央气象台6月20日06时继续发布暴雨蓝色预警：6月20日08时至21日08时，云南东北部、贵州西部和南部、广西西北部、湖南中部、江西北部、浙江中西部、福建西北部以及吉林东部、四川东南部、西藏东南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广西西北部、江西东北部、浙江西部等地局地有大暴雨（100-150毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
23-25日，南方地区仍将持续出现强降水过程，浙江、福建西北部、江西、湖南中南部、广西、广东北部、安徽南部、江苏南部、云南东部和西北部等地有大到暴雨，局地有大暴雨；上述部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。
华北黄淮等地将有高温
21日起，华北黄淮等地高温将再度发展，京津冀地区、山东中西部、河南北部和东部及内蒙古西部、新疆东部和南疆盆地等地将有35-37℃以上的高温天气，局地高温超过39℃。
(责编：李楠桦、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国办：鼓励将充电基础设施建设纳入老旧小区基础类设施改造
- 人民网北京6月19日电 （记者申佳平）据中国政府网消息，为进一步构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展，促进汽车等大宗消费，助力实现碳达峰碳中和目标，国务院办公厅近日印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出鼓励将充电基础设施建设纳入老旧小区基础类设施改造范围。 《指导意见》指出，充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。…
- 评论
- 关注