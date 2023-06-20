人民网北京6月20日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，今年1月至5月，中欧班列累计开行7126列，运送货物77.4万标准箱，同比分别增长16%、31%，重箱率达100%；其中，5月单月开行1515列，运送货物16.5万标准箱，同比分别增长13%、29%。自2020年5月以来，中欧班列连续36个月单月开行千列以上。

今年以来，中国国家铁路集团有限公司用好口岸站挖潜提效和扩编增吨契机，加快后方通道和集结中心建设，运输能力和效率持续增强，进一步提升中欧班列开行质量，为高水平对外开放、“一带一路”建设注入强劲动能。1月至5月，西、中、东三条通道分别累计开行班列3553列、1301列、2272列，同比分别增长21%、18%、8%。

宝鸡至中亚五国中欧班列常态化开行，山西侯马开行首趟至中亚国家中欧班列，哈萨克斯坦乌拉尔斯克首开至武汉的粮食回程班列……铁路部门根据市场需求变化做好计划的精细化安排，全面提升跨境运输过货量，推动中亚方向中欧班列线路拓展、货运上量、运输更加通畅。5月，开往中亚方向的中欧班列增幅明显，其中霍尔果斯口岸日均交车841车，创下月度交车最好水平，开行班列数、发送货物量同比分别增长75.5%、103.4%。

各口岸站加强与海关、边检以及国外铁路部门的沟通联系，持续优化口岸通关模式、过货组织、交接流程，实现进出境列车快速编组、快速发运。今年前5个月，途经阿拉山口、霍尔果斯、满洲里、二连、绥芬河铁路口岸进出境的中欧班列分别达2057列、1496列、1918列、1301列、354列，发送货物同比分别增长20.4%、84.2%、17.9%、29.7%、29.9%。

截至5月底，累计开行中欧班列超过百列的国内城市有34个，通达欧洲25个国家213个城市。

(责编：王连香、吕骞)

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