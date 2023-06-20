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自然资源部生态文明大讲堂开讲第一课 

2023年06月20日10:33 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，6月16日，自然资源部生态文明大讲堂首场讲座开讲。中国林业科学研究院首席科学家卢琦受邀，围绕我国荒漠化综合治理、推进“三北”等重点生态工程建设等内容作辅导讲座。

卢琦以“防治荒漠化：中国式现代化的必然选择”为题，介绍了我国防治荒漠化的重大历史意义和取得的举世瞩目成就，分析了我国防沙治沙面临的严峻形势，交流了防治荒漠化的工作思考及建议。他表示，加强荒漠化综合防治、深入推进“三北”等重点生态工程建设，事关我国生态安全、强国建设、中华民族永续发展，要坚持整体观、系统观、科学观，“三北”攻坚战要打好“三大标志性战役”，从加强组织领导、强化科技支撑、弘扬“三北精神”入手完善保障机制，积极参与全球治理、主动作为、分享红利，努力创造中国式现代化防沙治沙新奇迹。

“理论联系实际，创新又务实，正是我们非常关注的内容。”“听了讲座，感觉催人奋进。我们将把学习成果转化成促进工作的动力，以赶考的心态、拼搏的状态、奋进的姿态把生态修复事业放在心上，把责任扛在肩上，充分展现新时代自然资源人的新担当、新作为。”参加大讲堂的党员、干部表示。

(责编：杨曦、吕骞)
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