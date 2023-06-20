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《植物新品种保护概论》正式出版

2023年06月20日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，中国林科院林业所国家林草局植物品种分子测定实验室撰写的《植物新品种保护概论》由中国农业出版社正式出版。该书的出版得到国家林业和草原局科技发展中心《林业植物新品种保护培训教材编写》项目的资助。全书总计30万字。

该书是《植物新品种保护与测试》（2015版）的续篇与姊妹篇，共分为十章，按照植物新品种保护流程来设计章节内容，包括植物分类基础知识、植物育种方法，植物新品种权的申请与审批、特异性、一致性和稳定性（DUS）审查与测试，以及如何实施品种权和维权，并且分享了植物新品种保护相关新技术的发展与应用。该书旨在帮助读者更好地理解植物新品种保护与测试的相关知识，为读者在植物新品种DUS审查和品种权保护等方面提供参考。该书出版将助力于从事植物新品种保护、测试与管理人员的国内培训，为我国植物新品种保护事业更上一层楼添柴加瓦。

(责编：杨曦、吕骞)
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