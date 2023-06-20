原标题：中国工商银行双App同步接入中国银联云闪付网络支付平台 双方携手打造便民支付服务

为深入贯彻中央经济工作会议关于扩大内需、促进消费的工作部署，落实人民银行推动支付行业健康发展工作的要求，在前期取得的丰富合作成果基础上，中国银联会同中国工商银行进一步加强移动支付和支付惠民深度合作。6月20日，中国工商银行两款App即工商银行手机银行App和工银e生活App同步接入中国银联云闪付网络支付平台，实现焕新升级，成为首家双App同时上线的国有大型商业银行。

此次合作升级，中国银联和中国工商银行基于云闪付网络支付平台全面实现支付场景开放和内容共享，支持工行用户在超3000万家商户使用更加优质、高效、便捷的综合支付服务，为工行用户打造全方位、场景化的便民支付服务生态体系。

近期，中国银联还将联合中国工商银行基于全新版本的工商银行手机银行App、工银e生活App共同打造“爱购打卡季 共赴好生活”促消费、惠民生大型营销活动，活动内容包括新开通云闪付网络支付服务享支付立减、线上线下全场景商户支付立减等。活动商户覆盖万达、长隆、肯德基、必胜客、便利蜂、罗森等多家线下全国连锁商户及携程、12306、京东到家、叮咚买菜等线上商户，将支付助商惠民措施传递至广大百姓和商业企业。

未来，中国银联和中国工商银行还将继续秉承“支付为民”初心，持续升级云闪付网络支付平台基础能力和工商银行手机银行App、工银e生活App服务能力，共同为广大用户提供覆盖更全商户、涵盖更多优惠、使用更为便捷的支付服务，不断优化商业银行账户服务，共同促进消费市场复苏。

(责编：曹淼、李源)

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