6月20日，国网数字科技控股有限公司和中国电力科学研究院联合举办电力需求响应暨负荷柔性互动全联接大会，正式上线发布负荷互动平台。

据了解，由国网数科控股公司、中国电科院发挥资源聚合和科研专业优势，共同打造的“云平台广泛接入、设备级精准调控、数智化柔性互动、全场景多元服务”负荷互动平台（以下简称“负荷互动平台”），聚合各类市场主体负荷资源，对接各省电力公司新型电力负荷管理系统并提供资源支撑，主动服务迎峰度夏电力保供，推动“源随荷动”向“源荷互动”转变，以数字化手段助力构建新型能源体系和新型电力系统。

该平台全方位挖掘负荷侧调节潜力，构建负荷响应综合服务体系，在满足各类市场主体多元化需求方面具有实现柔性负荷广域连接、搭建市场化负荷响应机制和形成多元化应用场景三大独特价值。目前已与美的、格力等生态伙伴实现对接，联合国网浙江、山东、陕西电力等11家省电力公司开展试点应用，连接用户超1万户，聚合负荷达40万千瓦。

会上，国网数科控股公司演示了负荷互动平台在“企业大型空调负荷互动”“智能空调物联”“居民空调负荷互动”场景下的运行流程和功能特性：一是线上化活动引导，通过多平台入口丰富的应用场景和线上图文、视频宣传，提升用户主动节能节电意识，以电费红包、积分等多元奖励形式吸引居民用户主动参与需求响应；二是全流程一键绑定，企业和个人用户可在网上国网、电费网银等渠道自主签约及绑定设备，有效解决户号与设备分散不易接入的痛点；三是精准化自动调节，响应阶段可实现空调设备温度、运行频率、风速短时、轮换式自动调节，在达到有效压降用电负荷的同时，将对用户体感影响降到最低；四是“秒到账”补贴结算，响应结束后，负荷互动平台对家电企业进行响应补贴统一结算，对个人用户根据执行结果进行电费红包、国网积分、权益兑换等多元形式奖励在线发放；五是数智化负荷分析，依托基于物联网和大数据的人工智能技术对负荷响应实际效果进行评估，对用能负荷及调峰潜力进行进一步建模分析和优化测算，真正实现负荷侧资源可观可测可调可控。

此外，国网数科控股公司、中国电科院、青岛海信日立空调系统有限公司、奥克斯空调股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、青岛海尔空调器有限公司等10家生态伙伴就共同参与生态建设，加快负荷资源广泛联接、推进源网荷储协同互动、多能协同互补进行了全联接生态体系签约。

据介绍，国网数科控股公司、中国电科院下一步将坚持服务主责主业，聚焦电网要素和业务流程的数字化变革需求，加快推动负荷互动平台在迎峰度夏电力保供中发挥独特价值作用，持续创新拓展负荷互动平台与源网储侧高效协同路径，为构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系、共筑绿色节能、智慧惠民的产业生态贡献更大力量。

(责编：董童、李源)

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