市场监管总局：大力支持老旧电梯更新改造
2023年06月20日13:56 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为进一步提升电梯质量安全水平，保障人民群众安全乘梯、放心乘梯，市场监管总局日前印发《电梯安全筑底三年行动方案（2023—2025年）》（以下简称方案）。方案提出将集中整治非法电梯使用，大力支持老旧电梯更新改造等系列措施。
据介绍，近年来，我国电梯安全形势稳定向好，但是电梯保有量持续增长，老旧电梯快速增加，各类潜在风险隐患不断积累，电梯安全水平与人民群众日益提高的安全、便利的乘梯需求还有差距。为进一步提升电梯质量安全水平，保障人民群众安全乘梯、放心乘梯，市场监管总局按照《特种设备安全与节能事业发展“十四五”规划》部署，制定上述方案。
方案指出，切实落实电梯生产、使用单位主体责任，集中整治非法电梯使用，大力支持老旧电梯更新改造，筑牢电梯质量安全基础；提高应急救援能力，实现乘客电梯应急处置服务平台100%全覆盖；深化改革创新，全面推进检验检测分离，持续改进维护保养模式；鼓励符合条件的地区建设电梯产业集聚区和品牌示范区，推动电梯产业高质量发展，从本质上提高电梯质量安全水平。
(责编：杨曦、吕骞)
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