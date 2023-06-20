原标题：“田园综合体”让“村庄美、产业优、百姓富”

“田园综合体”建设能够推动农业现代化与城乡一体化互促共进，加快培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力，探索农业农村发展新模式，实现“村庄美、产业兴、农民富、环境优”的目标。中央一号文件曾提出，支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体、让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，通过农业综合开发、农村综合改革转移支付等渠道开展试点示范。

田园综合体围绕农业增效、农民增收、农村增绿，支持有条件的乡村加强基础设施、产业支撑、公共服务、环境风貌建设，实现农村生产生活生态“三生同步”、一二三产业“三产融合”、农业文化旅游“三位一体”，积极探索推进农村经济社会全面发展的新模式、新业态、新路径。2017年，财政部下发《关于开展田园综合体建设试点工作的通知》。2021年，财政部明确，在总结2017年以来国家级田园综合体建设试点经验的基础上，在13个省份继续开展田园综合体建设试点。

位于海南省三亚市吉阳区的大茅远洋生态村是海南省田园综合体建设试点。大茅远洋生态村由远洋集团与大茅村共同打造，通过农业为核心的多产业发展模式，实现村企融合发展、带动本地就业，助力乡村振兴。大茅远洋生态村位处三亚市东北部甘什岭的浅山地带，四周群山环绕，内部土地平旷，散落着屋舍、良田、河流，四季温暖，气候宜人。但因山中闭塞，之前村民生活并不富裕，2017年大茅村的人均年收入仅为8620元。

大茅远洋生态村总占地17680亩，首期开放区域568亩，以热带高效农业为基础，通过自营、招商引资、合作运营等多种方式，引入科技、教育、旅游、文创等行业优质资源，形成有特色、有产业、有内涵的多产业融合运作模式的新型农村样板。

大茅远洋生态村相关负责人介绍，大茅远洋生态村整体建设周期从2021年至2023年，涵盖农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足三个方面，共计14个建设目标。旨在探索建立政府引导、市场主体积极参与、可持续的农业农村生态资源价值实现机制，加快培育农村经济高质量发展新动力。

截至2022年，区域内村民人均年收入增长至28500元，已带动农户共447户、约1461名村民参与田园综合体的建设，提供灵活用工机会年约3万人次，成为创业致富的平台基地、回归田园的乡村旅居目的地、备受欢迎的研学教育目的地。

田园综合体建设带动周边村民在本地就业。为了激发村民动力，种植生产工人的薪酬在基本工资的基础上还增加了服务补贴、分红等部分，多种途径拓宽农民增收渠道。去年还成立了劳务合作社，村民可通过合作社承接基础设施建设零星工程，以及在特殊农业种植时期灵活“上岗”。粗略统计，劳务合作社已提供11600人次的灵活就业岗位，不仅减轻了企业用工成本，还满足了村民的就业需求。

蔬果采摘、农事体验、星空露营、篝火联欢、田园骑行……今年“五一”假期，大茅远洋生态村人气很旺。大茅远洋生态村黑金刚莲雾园中，游客前来观赏采摘；桑葚迷宫里，小朋友兴致勃勃地了解蚕宝宝的一生；在房车营地，来自四面八方的游客汇聚一堂。

农业种植既是田园景观，也是开展研学教育的实践基地。全球知名种苗集团荷兰瑞克斯旺在这里设立了海南试验站，大茅远洋生态村与中国农业大学共建脱毒种苗实验室。

远洋集团有关负责人表示，远洋集团将立足热带高效农业，以“共同富裕模范村、农业绿色发展先行区、自贸港田园会客厅”为目标，让大茅远洋生态村望得见山、看得见水、记得住乡愁。

(责编：董童、李源)

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