原标题：“青年在行动”启动 腾讯首度披露社交、支付反诈技术

近日，由国家反诈中心主办、腾讯公司承办的全民反诈宣传月之“青年在行动”启动仪式在京启动。现场，公安部直属机关党委、国家反诈中心、中央网信办等单位相关负责人以及腾讯等二十家互联网企业和高校反诈青年志愿者共计 500余人参加活动。

公安部刑事侦查局相关负责人出席启动仪式并指出，电信网络诈骗已成为发案最高、损失最大、人民群众反响最强烈的突出犯罪。全国公安机关全面加强打防管控等各项措施，推动电信网络诈骗发案连续 17个月同比下降，广大青年是反诈工作最有力的支持者、传播者及践行者。

腾讯公司公共事务副总裁毛晟斌表示，2022年，腾讯主动报送主管机关各类诈骗线索超过10万条，报送潜在被骗人预警信息近千万条，并协助主管机关开展涉诈黑样本治理、涉诈资金冻结等工作。

在社交安全方面，腾讯旗下微信和QQ两大平台不断优化反诈技术：微信在原有“火眼”反诈模型的基础上，进一步升级打造了智能风控引擎“谛听”系统能更快速精准地识别欺诈恶意行为，守护微信用户的帐号及财产安全；QQ依托数据+AI体系，针对诈骗全路径建立起完整的反诈打击方案，从事前、事中、事后三方面唤醒被诈用户、阻断诈骗行为，挖掘诈骗团伙。

在支付安全方面，财付通搭建了全链条资金风险防控体系，用风控和技术手段提升交易安全水平。当用户疑似被骗时，财付通会针对不同情况对风险交易进行梯度干预，如联动国家反诈中心给用户发送弹窗提醒、客服主动拨出反诈劝阻电话等，为反诈劝阻争取时间窗口。

国家反诈中心的青年党员与青年志愿者们组成 60余支宣传队伍，在活动现场设置反诈宣传展位、徒步小方阵宣讲、创意反诈展等，为群众介绍反诈常识，进行反电信网络诈骗法条文解读，揭批最新诈骗手法，并介绍国家反诈中心 APP 使用方法。

(责编：董童、李源)

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