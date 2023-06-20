人民网北京6月20日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2023年第一季度支付体系运行总体情况，数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

电子支付方面，银行电子支付业务量有所增长。一季度，银行共处理电子支付业务675.84亿笔，金额831.82万亿元，同比分别增长6.83%和12.44%。其中，网上支付业务220.89亿笔，同比下降6.28%，金额666.15万亿元，同比增长13.84%；移动支付业务412.84亿笔，金额144.6万亿元，同比分别增长19.14%和9.9%；电话支付业务0.54亿笔，金额2.42万亿元，同比分别下降17.53%和9.48%。一季度，非银行支付机构处理网络支付业务2665.01亿笔、金额84.66万亿元，按可比口径同比分别增长11.97%、11.34%。

(责编：罗知之、吕骞)

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