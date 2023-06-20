人民银行：一季度支付系统共处理支付业务2584.32亿笔
2023年06月20日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2023年第一季度支付体系运行总体情况，数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。
支付系统方面，一季度，支付系统共处理支付业务2584.32亿笔，金额2777.43万亿元，同比分别增长20.74%和11.66%。
一季度，人民银行清算总中心系统共处理支付业务54.68亿笔，金额2019.84万亿元，同比分别增长5.24%和14.73%。日均处理业务6124.36万笔，金额32.47万亿元。
(责编：罗知之、吕骞)
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