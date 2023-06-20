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中国计算机行业协会成立信息技术产品供应链成熟度专业委员会

2023年06月20日20:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者赵竹青）中国计算机行业协会信息技术产品供应链成熟度专业委员会（以下简称“专委会”）成立大会近日在京召开。工信部电子司副司长史惠康、电子系统处处长吴国纲、电子五所副所长王蕴辉出席会议。

2022年10月，党的二十大报告首次提出“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”这一国家战略任务。今年3月，工业和信息化部部长金壮龙在国新办举办的“加快推进新型工业化 做强做优做大实体经济”发布会上表示，要“扎实推进新型工业化，加快建设制造强国和网络强国，不断夯实全面建成社会主义现代化强国的物质技术基础”，并将“提升产业链供应链的韧性和安全水平”作为扎实推进新型工业化的六大重点任务之一。

成立大会上，工业和信息化部电子第五研究所作为秘书处单位，介绍了未来专委会在产业研究、标准研制、评估评价、技术交流、供需对接、人才培养等方面的重点任务。参会代表一致认为，将积极参与专委会工作，在推进信息技术产品供应链成熟度评估过程中，充分发挥各自的经验和优势，共同助力产业链供应链成熟稳定，促进全行业共同发展。

(责编：赵竹青、吕骞)
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