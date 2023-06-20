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河北省高职院校开展融媒体职业技能竞赛

2023年06月20日20:28 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者赵竹青）6月16日，河北省职业院校学生技能大赛“融媒体内容策划与制作”（高职组）赛项在雄安新区开赛。该赛项是全国职业院校技能大赛今年公布的新设赛项，来自河北省18所高职院校的33个参赛队、近百名选手将在融媒体专业知识模块、融媒体项目分析与策划模块、融媒体内容制作模块三个项目中展开角逐。

该赛项由河北省教育厅主办，河北省艺术职业教育集团、河北青年管理干部学院、雄安新区改革发展局、雄安新区公共服务局、雄安新区宣传网信局共同承办，北京北测数字技术有限公司为赛项技术支持单位。

河北青年管理干部学院党委书记赵雷鹰表示，本次大赛代表着河北省融媒体职业技能水平，大赛将进一步激励青年一代崇尚技能、学习技能、投身技能、提升技能，走技能成才、技能报国之路，旨在引领高职院校培养有责任、有技能、懂规范的新时代高素质传媒人才。

雄安新区改革发展局局长王彦伟全面介绍了雄安新区的发展建设情况，对各高校齐聚雄安表示了诚挚欢迎，并预祝大赛圆满成功。

(责编：赵竹青、吕骞)
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