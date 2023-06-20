原标题：中国国家队公益服务大行动走进向阳小学——TEAM CHINA携手泸州老窖为乡村振兴贡献体育力量

用体育点亮万千乡村孩子的人生梦想，用坚持谱写助力乡村振兴的新篇章。6月15日，跳绳世界亚军曲全华、前国乒运动员陈西平、前中国男篮运动员莫科、篮球教练员陈筱羽、乒乓球运动员刘展菖等人来到四川省泸州市古蔺县向田村向阳小学，为这里的同学们上了一堂精彩的体育课。在课上，一颗颗热爱体育的“种子”在乡村的土壤里萌芽，一群乡村少年享受着体育运动带来的快乐，仿佛找到了属于自己的体育梦想。

本次中国国家队公益服务大行动暨泸州老窖“乡村振兴”公益项目走进向阳小学活动，由国家体育总局体育器材装备中心携手TEAM CHINA合作企业泸州老窖共同举办。活动旨在助力乡村少年健康成长，推进乡村振兴。活动当天，运动员们向向阳小学的同学们展示了跳绳、乒乓球、篮球项目的“冠军力量”，还进行了游戏互动与技巧教学。

当天，TEAM CHINA与泸州老窖共同为学校赠送了奥运会领奖服以及体育器材。此次活动丰富了学生们体育课堂的内容，让孩子们在运动中收获了健康的体魄、积极的心态、快乐的时光，充分发挥了体育在乡村振兴中的积极作用。

中国国家队公益服务大行动是体育总局体育器材装备中心举办的系列公益活动之一，该系列公益活动旨在通过组织中国国家队队员深入基层开展各种形式的公益服务，推广体育项目，传播中华体育精神，带领人们学习科学健身知识，树立中国国家队品牌形象，推广中国国家队品牌。“公益服务大行动”也是TEAM CHINA赞助回报的重要平台。泸州老窖作为TEAM CHINA合作企业，肩负社会责任，热衷公益慈善事业，展示了国有企业的责任与担当。多年来，泸州老窖积极响应国家号召，主动承担社会责任，对向田村开展对口扶贫工作，高质量完成基础建设、产业帮扶、志智双扶、健康帮扶等63个重点项目。本次双方携手走入向阳小学充分发挥各自优势，体现了TEAM CHINA与赞助商共荣共建的宗旨，彰显了体育参与乡村振兴、带动青少年参与体育锻炼的重要作用。

泸州老窖陪伴TEAM CHINA征战国际赛场，传播中国体育健儿顽强拼搏、勇于挑战、永不言败的体育精神的同时，在扶危济困、捐资助学、抗震救灾、精准扶贫等一系列公益活动中主动担当、积极作为，出真招、见实策、增后劲。此外，泸州老窖与TEAM CHINA不断深化合作，围绕全面推进乡村振兴和建设体育强国、健康中国的奋斗目标，用体育赋能乡村振兴，持续发力助推农体文体智体深度融合、多元融合格局的形成。

体育推动乡村高质量发展，可以让人们更有获得感和幸福感，这是建设体育强国的题中之意。未来TEAM CHINA将继续推动体育强国建设，携手所有合作企业，多方合力助力乡村振兴的美好明天。

本次活动是国家体育总局体育器材装备中心第三党支部、泸州老窖销售有限公司第二党支部、泸州老窖股份有限公司机关第二党支部结合主题教育联合发起的共建活动组成部分，支部还将深入开展交流研讨。

(责编：董童、李源)

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