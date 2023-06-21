人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

南方地区有大范围持续性强降水过程

2023年06月21日08:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月21日电 据中央气象台消息，21日至25日，江南大部、云贵高原、华南西部将出现大范围持续性强降雨过程，其中贵州南部、湖南中南部、湖北东南部、江西中北部、安徽南部、浙江中北部、广西中北部等地的部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨，并伴有雷暴大风等强对流天气。

中央气象台6月21日06时继续发布暴雨蓝色预警，6月21日08时至22日08时，浙江中南部、江西中部、福建西北部、湖南中部、贵州中南部、广西西北部、重庆西南部、云南东部、广东北部以及西藏东南部、吉林东北部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖南西部、浙江西南部、贵州南部等地局地有大暴雨（100-160毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

21日起，华北黄淮等地高温将再度发展，北京、天津、河北中南部、山东大部、河南北部和东部及内蒙古中西部、新疆东部和南疆盆地等地最高气温将达到35-37℃，局地超过39℃。

(责编：李楠桦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
完善雄安新区多水源保障供水体系 河北雄安干渠工程开工建设
　　人民网北京6月21日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月20日，河北省雄安干渠工程开工建设。工程建成后，将作为雄安新区主要的供水水源，进一步完善雄安新区多水源保障的供水体系，有效保障雄安新区用水安全，为雄安新区经济社会可持续发展提供有力支撑。…
水利部数字孪生平台暨全国水利一张图2023版正式发布
　　人民网北京6月21日电 （欧阳易佳）6月20日，水利部在小浪底水利枢纽召开数字孪生水利建设现场会，会议发布水利部数字孪生平台暨全国水利一张图2023版。水利部数字孪生平台（全国水利一张图2023版）作为数字孪生水利的关键，将通过有序汇集融合多源数据构建数字化场景，实现多要素数字映射。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部