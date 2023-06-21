人民网北京6月21日电 据中央气象台消息，21日至25日，江南大部、云贵高原、华南西部将出现大范围持续性强降雨过程，其中贵州南部、湖南中南部、湖北东南部、江西中北部、安徽南部、浙江中北部、广西中北部等地的部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨，并伴有雷暴大风等强对流天气。

中央气象台6月21日06时继续发布暴雨蓝色预警，6月21日08时至22日08时，浙江中南部、江西中部、福建西北部、湖南中部、贵州中南部、广西西北部、重庆西南部、云南东部、广东北部以及西藏东南部、吉林东北部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖南西部、浙江西南部、贵州南部等地局地有大暴雨（100-160毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

21日起，华北黄淮等地高温将再度发展，北京、天津、河北中南部、山东大部、河南北部和东部及内蒙古中西部、新疆东部和南疆盆地等地最高气温将达到35-37℃，局地超过39℃。

(责编：李楠桦、吕骞)

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