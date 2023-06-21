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多部门部署开展打击整治非法社会组织专项行动

2023年06月21日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者王仁宏）据民政部消息，6月20日，民政部会同有关部门联合召开打击整治非法社会组织电视电话会议，全面动员部署各地各有关部门迅速行动起来，以更有针对性、更加有力的举措，从2023年6月中旬至12月中旬，开展为期半年的打击整治非法社会组织专项行动，全力防范化解社会组织领域重大风险。

会议指出，近年来，各地各有关部门坚持日常监管与专项整治相结合，健全常态化打击整治机制，持续深化打击整治成效，非法社会组织活动乱象得到一定程度遏制，“露头就打”局面初步形成。但与此同时，打击整治工作涉及面广、社会关注度高、仍面临复杂局面，一些长期存在的老问题和新形势下出现的新情况相互交织，必须对各类重点非法社会组织严打严惩，坚决防止其反弹回潮、滋生蔓延。

会议明确，打击整治非法社会组织必须坚持系统治理、综合施策。各地各有关部门要树牢“一盘棋”思想，各司其职、相互协作，形成打击整治非法社会组织的强大合力。做好信息收集研判，确保线索精准，根据本地区本领域实际情况，强化线索排查和信息情报收集；强化联合整治举措，各部门要加强对非法社会组织的处置力度，进一步压缩、遏制其活动空间，形成强大打击合力；严厉打击违法活动，进一步提高违法成本，大力提升震慑效应；压实各方责任，切断非法社会组织的“营养”来源，进一步铲除非法社会组织滋生土壤；健全工作机制，夯实基层基础，加强信息共享、执法联动，为打击整治工作提供坚强组织保障。

(责编：王仁宏、吕骞)
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