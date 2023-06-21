本报记者 陈海波

原标题：加大直播带货广告、弹窗广告整治力度

本报北京6月20日电（记者陈海波）市场监管总局办公厅日前印发《关于扎实做好广告监管领域行风突出问题排查治理工作的通知》，提出开展互联网广告领域治理工作，紧扣直播带货广告、弹窗广告、“软文”广告等新型广告形式，加大互联网广告乱象清理整治力度。

通知还指出，推进“三品一械”（药品、保健食品、特殊医学用途配方食品和医疗器械）广告审查服务规范化，全面贯彻“四个最严”要求，严格广告审查标准，及时发现和纠正行政许可实施中的违法或者不当行为，保障广告审查质量。推进“三品一械”广告审查服务标准化。全面实行行政许可事项清单管理，编制“三品一械”广告审查办事指南，为经营主体和群众办事提供清晰指引。

为提升广告执法效能，通知提出，组织开展打击“神医”“神药”广告铁拳行动，积极开展跨地域横向协同，加大对违法广告主、广告经营者、广告发布者、广告代言人的查处力度。压实广播电台、电视台等传统媒体单位主体责任，不断增强传统媒体广告活动主体依法诚信经营意识。

通知要求，强化部门协同监管，充分发挥整治虚假违法广告联席会议机制作用，强化跨部门综合监管，着力解决“以罚代管、一罚了之”和“屡罚屡犯”等突出问题。同时，推进公正文明执法。规范行使行政处罚自由裁量权，加强执法队伍能力建设，提升广告执法水平。

(责编：杨曦、陈键)

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