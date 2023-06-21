一季度银行办理非现金支付笔数同比增长18.46%
2023年06月21日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：一季度银行办理非现金支付笔数同比增长18.46%
本报北京6月20日电（记者温源）中国人民银行20日发布的数据显示，2023年第一季度，全国银行共办理非现金支付业务31145.87亿笔，金额1277.53万亿元，同比分别增长18.46%和11.10%。
数据显示，银行卡总量小幅增长。截至一季度末，全国共开立银行卡95.73亿张，环比增长1.01%，人均持有银行卡6.78张。一季度，全国共发生银行卡交易71118.39亿笔，金额292.90万亿元，同比分别增长18.75%和10.57%。
与此同时，一季度，银行电子支付业务量有所增长。银行共处理电子支付业务675.84亿笔，金额831.82万亿元，同比分别增长6.83%和12.44%。其中，网上支付业务220.89亿笔，同比下降6.28%，金额666.15万亿元，同比增长13.84%；移动支付业务412.84亿笔，金额144.60万亿元，同比分别增长19.14%和9.90%；电话支付业务0.54亿笔，金额2.42万亿元，同比分别下降17.53%和9.48%。
(责编：杨曦、陈键)
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