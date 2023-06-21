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福建：谱写民营经济发展新篇章

本报记者 李睿宸 姚亚奇 高建进 马跃华
2023年06月21日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：福建：谱写民营经济发展新篇章

　　 【高质量发展调研行】

　　 6月的福建，草木馥郁，繁花盛放。

　　 行走在八闽大地，智能化的生产线满负荷运转，装满货品的车辆驶往全国……在这片干事创业的热土上，处处都能感受到民营经济“拔节向上”的发展活力和“爱拼敢赢”的精神风貌。

　　 上千台经编机正在高速运转，偌大的车间只有少数员工，一根根白色细线通过智能化织造生产设备“华丽变身”，成为一片能广泛应用于鞋材、服装的经编网布。6月18日，记者走进福建省晋江市华宇铮蓥集团智能化车间，看到了这样的一幕。

　　 “这种‘经编间隔织物’属于高新技术领域的新材料，如今我们年产经编网布4万多吨，年产值30多亿元。”华宇铮蓥集团执行总裁苏成喻介绍，经编、织布等各环节已实现数字化控制，极大提升了生产效率。

　　 在福建，“晋江经验”早已成为民营经济砥砺前行的指路灯塔。坚定不移发展实体经济，是“晋江经验”最鲜明的特色。

　　 吊挂系统、电脑自动裁剪机、自动拉布机……走进福建省石狮市卡宾服饰（中国）有限公司生产车间，映入记者眼帘的，是一整套智能化服装生产流水线。

　　 在石狮，拥有智能化生产设备的纺织服装企业并非个例。在这座集聚了8000多家纺织服装及配套企业，年产梭织针织服装超8亿件、童装超2亿件的城市，“数智转型”促使石狮纺织服装业改变传统模式，让产业呈现勃勃生机。如今，90%的石狮纺织鞋服企业嫁接了电子商务销售渠道，形成了一支超3000人的直播带货队伍，大大提升了效率，拓宽了销路。

　　 谈起纺织服装产业的高质量发展，石狮市工业信息化和科技局局长邱春旭深有感触：“要从出台相关扶持政策、树立标杆、构建公共服务平台等方面，持续优化营商环境，加大引导纺织鞋服产业顺应市场需求转型升级。”

　　 百舸争流，奋楫者先。变革创新是民营经济的活力之源，也是引导民营企业驶上高质量发展赛道的关键一招。

　　 踏入福建省漳州市三宝集团的厂区，鸟鸣阵阵、绿意盎然，“花园式”的环境让人心旷神怡,令记者想不到的是，这里竟是一家钢铁企业。

　　 人工智能控制的生产线上，耐腐蚀热轧卷板正通过一系列自动化装备淬炼而成，技术工人只需坐在控制室内操作，便能炼成钢铁。

　　 “我们围绕国家产业发展战略，推动产品转型升级，开发的耐海水腐蚀钢筋产品，攻克了我国海洋经济项目建设中亟须提升钢筋耐腐蚀性的技术难题，产品广泛应用于跨海大桥、海底隧道等海洋工程。”三宝集团党委书记林军自豪地介绍。

　　 变革创新之风吹遍八闽大地。6月20日，记者在厦门也看到，无论是新能源产业的快速发展，还是生物医药产业展现出的蓬勃生机，都呈现出民营企业满怀信心干事创业的精气神儿。

　　 百尺竿头，更进一步。经过几十年的发展，民营企业扎根大地，扩枝展叶。采访中，多位企业家也表示，要投身高质量发展，民营企业还应有“跳一跳”的决心和勇气，不断凝聚实现高质量发展的新动能。

　　 “只有不断创新升级，开发符合市场需求的产品，才能满足高质量发展的要求。”青蛙王子（福建）婴童护理用品有限公司副总经理韩新彬说，“下一步，我们将加快日化行业工业互联网平台的打造，通过工业互联网的手段改造产业链，为行业贡献经验，带动上下游产业共同发展。”

　　 营商环境犹如阳光、空气和水，无时不需，无处不在。

　　 “缺资金，帮信贷；缺人才，搭平台；搞技改，有补贴。党和政府一如既往的支持，是我们安心发展的最大底气。”阳光中科（福建）能源股份有限公司副总经理柯雨馨的话，道出了众多民营企业家的心声。

　　 “近年来，福建省着力打造一流营商环境，开展民营企业营商环境专项提升行动，实施营商环境数字化监测督导机制，扩大数字化营商环境应用场景，打造对内对外营商环境数字化闭环，常态化开展‘飞行检查’，深入基层，点对点帮助企业解决生产经营中遇到的困难问题。”福建省发改委相关负责人表示。

　　 时代催人奋进，使命呼唤担当。面对高质量发展新征程上的新形势、新任务、新要求，福建民营经济的强劲信心和澎湃活力正持续释放，创新创造活力不断迸发，在推进中国式现代化的福建实践中，不断发挥着重要作用。

(责编：杨曦、陈键)
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