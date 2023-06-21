符晓波

原标题：厦门发布“企业创新税收指数”

科创企业具有高科技、高成长、高风险、轻资产的特点，因自身缺乏质押标的，面临融资难共性问题。如何发现、识别和支持创新能力强、成长潜力大的企业？6月19日，厦门向社会正式发布“企业创新税收指数”，使企业创新能力得到量化和可视化，创造性地解决了科创企业创新配套不足、融资难融资贵等掣肘问题。

三方联合编制指数

税收数据记载着经营主体和市场整体的运行状况。基于税收大数据“全、快、细、准”的独特优势和较强的权威性、系统性、稳定性和连续性，复旦大学公共绩效与信息化研究中心、厦门火炬高新区管委会和厦门火炬高新区税务局三方联合编制了“企业创新税收指数”。

该指数以各税费种申报表、财务报表、增值税发票数据为主，以火炬高新区税务局特色标识体系中引入的外部门数据为辅，集成“创新投入、人才支撑、市场认可、政府支持、外部评价”5个维度35个指标，针对企业创新活动、创新能力、创新效用全景画像。

在这幅画像里，企业创新情况被转换为可见的数字。

“指数得分越高，表明企业创新能力越强。”复旦大学公共绩效与信息化研究中心主任牛军钰介绍，考虑到不同规模企业可能存在差异，指数编制过程中，引入了绝对值和相对值指标相互修正，并采取主观与客观、定性与定量相结合的方式，最终构建出一个可量化、可比较、可评价、可推广的指标体系。

此前，借助这一体系，厦门火炬高新区对2268家创新企业进行了2022年度“企业创新税收指数”测评。“我们是初创期小微企业，但在这个指标体系里我们的创新投入、人才支撑等多个维度指数得分靠前。”厦门迪分德科技有限公司法定代表人江立说，公司研发费用平均年增速达61.8%，指数较为客观地反映了企业的真实情况，让本不易被看见的中小微企业获得关注机会。

得分高企业可获更好服务

“企业创新税收指数”是一个发现机制，排名靠前的企业可以得到更好服务。厦门火炬高新区相关负责人介绍，火炬高新区通过指数精准识别创新质量高、创新效益好、创新结构优的科技企业，引导银行机构、创投机构等相关部门主动为其增信授信，促进资本等各类创新要素资源向企业倾斜。

目前，当地已有6家银行制定出指数专属应用方案，推出纯信用“研发创新税易贷”产品，与其他传统金融产品相比，该款产品授信额度更高，贷款利率更低；4家银行在现有融资产品的基础上嵌入指数，给予创新型白名单企业更高的授信额度和贷款利率优惠。“符合条件的企业在不用抵押和担保的情况下，也可以获得更高的授信额度和贷款利率优惠。”兴业银行厦门分行普惠金融部总经理林建英介绍。

指数得分高的企业也更容易受到投行、创投类金融机构青睐。“我们公司是一家刚起步的中小企业，从事锂离子电池检测仪器研发与生产，这两年一直在对接投行、创投，由于指数得分较高，我们成功获得创投机构投资。”元能科技（厦门）有限公司企业负责人张兴华说。

从提出构建指标体系大的框架到研提一套科学严密、维度清晰、导向明确的指标体系，复旦大学公共绩效与信息化研究中心、火炬高新区管委会、火炬高新区税务局三方合作、精诚共治，共同推动指数应用落地。国家税务总局厦门市税务局党委书记、局长张国钧说，“企业创新税收指数”的编制发布凝聚多方共识，构建了政、税、校常态化、长效化税收共建、共享、共治协作机制，下一步，相关部门将扩大指数乘数效应，为经营主体营造更加优质高效的创新环境。

(责编：杨曦、陈键)

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