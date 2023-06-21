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烟台海关一次性查获“三无”减肥产品超5万粒

2023年06月21日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者王震）据海关总署消息，近日，烟台海关在空港旅检渠道查获违规携带进境的“三无”减肥产品53460粒。这也是近3年来青岛海关辖区旅检渠道单次查获“三无”减肥产品数量最多的一起。

海关关员在对进境旅客行李物品进行机检查验时，发现1名旅客的2件行李箱图像异常，显示装有大量颗粒状物品。海关开箱查验发现，每件行李箱内均装有4个黑色塑料袋，袋内整齐装有大量颜色不一、大小不等的粒状、片状产品，使用6000余个连排透明塑料袋简易包装，每袋装有红、橙、蓝、白色片状制剂及蓝、绿色胶囊6到9粒不等，包装上无生产日期、质量合格证明、生产厂家等产品信息。

经确认，海关查获的上述产品为“三无”减肥产品，现场清点共计53460粒，重量约18.9千克。经鉴定，这批“三无”减肥产品中含有麻黄碱成分。其生产、使用、销售、进出口受到严格管制。

目前，海关已依法暂扣待进一步处理。

(责编：王震、吕骞)
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