原标题：我国首台桥梁换运架一体机投用

科技日报北京6月20日电 （记者矫阳）20日，河北沧州黄骅市，在4小时“天窗期”内，我国重要煤运通道——朔黄铁路成功完成首孔预应力混凝土T梁的“换、运、架”全部作业，标志着我国首台铁路桥梁换运架一体机“太行号”正式投用。这也是世界首次在运营铁路不断线、不停运的情况下，完成对既有桥梁的更换作业，实现“即换即通车”，填补了世界铁路行业整孔换梁施工、“天窗期”完成线上作业的技术空白，为我国既有铁路的快速维养与快速迭代，提供了安全可靠的装备与成套技术保障。

“目前铁路通用换梁技术主要为台架横移换梁、龙门吊换梁等方式，完成施工需要长时间断线、改线，对既有铁路行车组织和运营安全造成影响，且不能满足高墩、复杂地形地貌、无施工台架及作业场地等特殊情况下的换梁任务。”中铁第五勘察设计院集团有限公司换梁项目负责人吴敬蓬说。

在换梁现场，只见“太行号”搭载着带有道砟及轨排的整孔新梁，在天窗点开启后，由临近站区编组联运至待换桥位，完成体系转换后，将既有梁整孔提起装车，架设新梁并精调到位，线路恢复后换运架一体机运输旧梁离场。换梁后的线路经大机捣固，迅速恢复运营通车。

吴敬蓬告诉记者，“太行号”采用了“两车夹一机”的编组运行方式，同时首创“收折式”设计理念，具备“整机换、运”的姿态快速转换功能，折叠状态满足铁路运输要求，无需施工征地；施工不受周围环境的影响，无需对接触网等附属设施进行迁改，适用于各种复杂工况下的换梁作业。换梁工序及施工人员大幅减少，整体换梁效率较传统工法提升2.5倍，真正实现即换即通车。

(责编：杨曦、陈键)

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