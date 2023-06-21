人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国首台桥梁换运架一体机投用

2023年06月21日08:57 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国首台桥梁换运架一体机投用

　　科技日报北京6月20日电 （记者矫阳）20日，河北沧州黄骅市，在4小时“天窗期”内，我国重要煤运通道——朔黄铁路成功完成首孔预应力混凝土T梁的“换、运、架”全部作业，标志着我国首台铁路桥梁换运架一体机“太行号”正式投用。这也是世界首次在运营铁路不断线、不停运的情况下，完成对既有桥梁的更换作业，实现“即换即通车”，填补了世界铁路行业整孔换梁施工、“天窗期”完成线上作业的技术空白，为我国既有铁路的快速维养与快速迭代，提供了安全可靠的装备与成套技术保障。

　　“目前铁路通用换梁技术主要为台架横移换梁、龙门吊换梁等方式，完成施工需要长时间断线、改线，对既有铁路行车组织和运营安全造成影响，且不能满足高墩、复杂地形地貌、无施工台架及作业场地等特殊情况下的换梁任务。”中铁第五勘察设计院集团有限公司换梁项目负责人吴敬蓬说。

　　在换梁现场，只见“太行号”搭载着带有道砟及轨排的整孔新梁，在天窗点开启后，由临近站区编组联运至待换桥位，完成体系转换后，将既有梁整孔提起装车，架设新梁并精调到位，线路恢复后换运架一体机运输旧梁离场。换梁后的线路经大机捣固，迅速恢复运营通车。

　　吴敬蓬告诉记者，“太行号”采用了“两车夹一机”的编组运行方式，同时首创“收折式”设计理念，具备“整机换、运”的姿态快速转换功能，折叠状态满足铁路运输要求，无需施工征地；施工不受周围环境的影响，无需对接触网等附属设施进行迁改，适用于各种复杂工况下的换梁作业。换梁工序及施工人员大幅减少，整体换梁效率较传统工法提升2.5倍，真正实现即换即通车。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国际财务报告准则基金会北京办公室正式揭牌
　　人民网北京6月21日电 （记者王震）据财政部网站消息，6月19日，国际财务报告准则基金会（以下简称基金会）北京办公室举行揭牌仪式，标志着继2022年12月29日中国财政部与基金会签署谅解备忘录后，北京办公室作为基金会在华设立的代表机构正式投入运营。财政部副部长朱忠明、北京市常务副市长夏林茂、基金会受托人主席埃尔基·利卡宁和行政总监李·怀特共同为北京办公室揭牌，来自中国财政部、北京市人民政府，以及基金会、国际可持续准则理事会（以下简称理事会）的中外代表参加了揭牌仪式。…
“蓝色牧场”迈向深蓝 我国深远海养殖水体近4400万立方米
　　人民网北京6月21日电 （记者李栋）农业农村部最新发布的数据显示，截至目前，中国深远海养殖水体近4400万立方米，产量约40万吨，占海水鱼养殖产量的20%以上，深远海养殖发展取得初步成效。 粮食安全是“国之大者”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部