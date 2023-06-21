原标题：人居环境改善 数字乡村为生活添彩

◎洪恒飞 本报记者 江 耘

从无人机视角俯瞰嘉兴嘉善魏塘街道虹桥村，可见一条碧色河道绕村而过，河道两侧，水生植物点缀得恰到好处，像是两岸植被的绿色在河道中晕染开来。

记者了解到，这一河道名为北陶浜，多年前是典型的黑臭水体，经过改造后，沉水植物覆盖面积达到水域面积的70%，水生生物种类丰富，河道透明度能达到1米。

“希望它能长期保持清澈水质。”见证北陶浜的美好转变后，虹桥村村民张雪林感触颇深。如何长效维护水质？数字技术大有可为。

如今，嘉善建立起“水管家”服务团队，利用无人船、无人机等技术手段，结合“浙里碧水”数字应用平台，可根据河道水质、环境、土壤等综合因素，开出“调养清单”，及时解决污染隐患，覆盖全县9个镇街道的上千条河道。

在浙江，数字化技术与信息化平台，已是诸多农村改善人居环境的标配。

自改革开放至21世纪初，浙江在经历20多年的经济高速发展后，农村因工业和养殖等造成的面源污染问题也日渐显现。彼时，“晴天尘土飞扬、雨天污水横流、夏天蚊蝇乱飞”的景象在浙江农村变得常见。

2003年，浙江省启动“千村示范、万村整治”工程，多年来持续深化，打出垃圾、污水、厕所“三大革命”和“五水共治”“四边三化”等组合拳，农村人居环境质量已居全国第一。与此同时，浙江数字经济蓬勃发展，为浙江数字乡村建设形成独特优势和良好基础。

回顾“千万工程”20年发展历程，浙江省农业农村厅党组书记、厅长王通林认为，要牢固树立系统思维，坚持乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”协同推进，“美丽乡村、人文乡村、善治乡村、共富乡村、数字乡村”统筹谋划，乡村规划、建设、管理、经营、服务一体实施。

《浙江省数字乡村建设“十四五”规划》提出，要推进数字化技术在农村生活垃圾分类处理、水源污染治理、大气污染治理、农业面源污染治理及厕所革命中的应用，构建农业土地资源、环境卫生、河道管理、生态保护等信息库，搭建农村生活污水、饮用水源、渔业水域、养殖污水、绿化等网络监测平台，推进人居环境数字化管理，提升农村人居环境水平。

比如在丽水遂昌，当地推进垃圾分类智能化管理体系扩面提质，确定了以“上门取件+智慧评价”为主、定时定点投放为辅的分类收集模式。2022年，全县部署实施20个乡镇（街道）的73个行政村开展农村生活垃圾分类源头监管。

作为浙江“未来乡村”建设的三大导向之一，“数字化”在农村快速下沉，数字技术释放出普惠效应，在人居环境改善方面，也不仅仅局限于垃圾分类、污染治理，逐渐拓展出更多智能生活的呈现方式。例如在浙江“千万工程”重要起源地萧山区梅林村，北塘河边铺有智慧跑道，可自动计算行人消耗的卡路里。

根据《浙江省数字乡村建设“十四五”规划》，预计到2025年，浙江乡村治理数字化系统基本建成，农村垃圾分类等数字化管理基本实现，基层智慧治理模式逐步完善。

记者手记

守护乡村美景 科技惠农很直观

初夏时节，浙江乡村，远景山明水秀、屋舍整洁有序的场景，会令人产生长住于此的念头，颇为治愈。20年前，浙江以改善人居环境为切入点，启动“千万工程”。20年来，“千万工程”给浙江乡村带来了多方面的正向反馈，人居环境的改变可以说最为直观。

其中，科技在农村人居环境治理方面发挥了重要作用，涵盖河道、土壤、大气等方面的污染监测与治理，一改以往浙江农村“垃圾靠风刮、污水靠蒸发”“室内现代化、室外脏乱差”的状况。

由于农村人居环境整治是项系统工程，需要持久为战，浙江把数字化改革作为环境治理现代化的关键一招，将生态环境治理建立在网络化、数字化、智能化的底座上，持续改善和提升农村环境质量。

留住青山绿水，才能记住乡愁。强化数字赋能，浙江正逐步形成“千村向未来、万村奔共富、城乡促融合、全域创和美”的生动局面。

(责编：杨曦、陈键)

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